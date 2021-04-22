香港近年流行潮州滷水店，多區都出現專門店。荃灣最近就有一間新打冷餐廳潮食會，主打潮州滷水，但跟其他店只有外賣或逼狹地踎的裝修風格不同，潮食會全店畫滿塗鴉風格的不同字體，環境闊落。

潮食會負責人Marcus跟拍檔Kenneth都是80後：「我們在2018年開了一家酒吧，名為Binge Drinking Club，我們一直想開第二間餐廳，後來發現到這個舖位，而Kenneth又是潮州人，因此才開店。」店內提供大熱網店辣椒研究所的辣椒油，原來滷水配方亦和辣椒研究有關，因兩位老闆表示和該網店為友好，得悉對方是潮州家族，因此聯繫負責人姨姨，讓她分享潮州滷水的配方，最後才開滷水店。走年輕玩味路線。Marcus說想有新鮮感：「我們想做傳統潮州滷水，但以年輕的切入點去做這件事。在點餐和呈現方式方面，跟這個商場和年輕一輩緊貼多一點，跟傳統打冷店不同。」

這裏有單拼、雙拼飯、三拼飯，主食可以選擇飯或麵，就像車仔麵可以自選配料。滷水鵝刀削麵（$50）是入門價，新開張附送豆腐和溏心蛋。鵝肉飛水後，放到滷水中滷50分鐘。色澤偏深，鵝皮薄身，肉質偏瘦但不乾韌，入口不會油膩。鵝片豬腩肉飯（＄90）足料，鵝片切得算是完整，有滷水汁鹹香，也帶一點香料味。鵝油鵝肉炒飯（$90）先用鵝皮、鵝肉爆香米飯，裏面有一粒粒鵝肉，吸盡全隻鵝的精華。比起採用豬油，油膩感輕一點，同時保留鵝的香氣。

精選拼盤（$150）可以把豬手、豬耳、鵝翼、滷蛋和豆腐都試一遍，豬耳添加了辣椒研究所的蒜茸辣椒，增加食慾，滷豆腐質感彈滑。還有幾款潮州甜品如炸鮮奶（$30）、反沙芋等，是專為小朋友而設。以潮式打冷店來說，滷水不如老店般有層次，但價錢較便宜，環境服務更是遠勝，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

潮食會

地址：荃灣青山公路398號愉景新城1樓1064號舖

電話：從缺

營業時間：11:30am-10pm

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