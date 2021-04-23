疫情持續回落，食肆生意爆棚，自助餐非常受歡迎。灣仔君悅酒店就推出「從鼻子到尾巴」新主題吸引客人，以澳洲和牛為自助餐主要食材。

自助餐由即日起到五月尾，價錢由$698到$738。他們跟澳洲一個和牛牧場Rangers Valley合作，運用和牛的不同部位設計菜式。自助餐的重頭戲之一是烤牛肉，和牛經過慢煮再烤，和牛脂肪比例較多，卻並不油膩，反而是比一般燒牛肉更嫩更多肉汁。另外也有中式做法，用蠔油、美極調味，還添加了牛肉湯，牛柳甚有鑊氣，有濃濃蒜茸香氣。自助餐提供多款煮法如韓式燒和牛、墨西哥牛肉捲餅、和牛蘭州麵、和牛他他等等。有辣有不辣，從突出和牛油香到加入惹味調味的都有，牛魔王必定要試。

傳統自助餐的海鮮自然少不了，一共提供六款海鮮冷盤，包括龍蝦、蟹箝、蝦、青口、蟹腳、蜆。海鮮新鮮彈牙，龍蝦多膏肥厚。不愛吃冷盤的，也有數款蒸海鮮選擇。分別是蒜茸粉絲蒸帶子、白灼蝦、剁椒蒸青口和欖角果皮蒸龍躉。招牌的海南雞飯、煎鴨肝多士也仍然保留。到最後還有甜品，包括甜品杯、蛋糕、自製雪糕。以自助餐而言，菜式選擇多，當近來不少酒店自助餐都出現客人太多或減省成本，而在網上引起投訴時，君悅是少有的例外，水準穩定。

採訪、攝影：《飲食男女》

君悅咖啡廳自助晚餐

地址： 灣仔港灣道1號君悅酒店大堂

電話：2584 7722

營業時間：6pm-10pm

價錢：星期一至四$698，星期五至日及公眾假期$738

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