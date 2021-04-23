辛苦了一個星期，眨眼又到了周末。近日大家困在香港，相信已去了不少景點。最近中環就有個美食市集，由美食品牌平台開設，即日起至下星期一，雲集不同的網店齊齊擺檔，有賣曲奇、蛋糕、麵包，亦有醬料、寵物零食等，樓高三層，想支持香港製造的朋友，一定不能錯過。

「其實Calioo的中文是隔籬屋的意思，因為我們相信廚神周圍都是，隨時你屋企旁邊都住了一個。我們希望有個平台，只要任何人有個概念，就可以上我們的app開網店，建立自己的品牌賣產品。」Calioo創辦人Kenneth指出，他們的應用程式現與400多間網店合作，所有產品分門別類，客人可以更易找到想買的食品，省卻不少時間。

今次市集主題是「Small Shops，Big Cravings.」，平台特別挑選31間網店擺檔，有烘焙小點，亦有醬料點心等，範圍廣泛，其中CAKE BAE店主是菲律賓人，主打杯子蛋糕，色彩繽紛，最特別是有賣米餅蛋糕，提供椰子焦糖味及芒果味，好有風味；Breadays.hk就賣歐洲麵包，每日新鮮焗製，有蜜糖杞子酸種包、黑麥馬鈴薯卷等，市面少見。

採訪、攝影：《飲食男女》

Calioo美食市集

地址：中環SOHO閣麟街36號地下至3樓

日期：即日至4月26日

時間：11am-9pm

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