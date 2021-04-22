最近天氣又濕又熱，吃飯時沒甚胃口？那就最適合煲魚湯，讓一家大細一起健脾開胃兼補補身了，其中以石狗公、石崇魚來熬湯，就最滋補、最美味。但這兩種魚卻像孖生兄弟「撞晒樣」，教人傻傻分不清，一於跟海鮮檔老闆一起出海，自己煲魚湯自己親手釣，又可順便與陽光玩遊戲。

每逢清明過後到端午前後，就是石狗公與石崇魚釣獲最多的時節。人稱「螺男」的海鮮店老闆廖承之，熟悉香港水域，哪裏有甚麼靚魚及海產都知之甚詳，閒時就最愛與漁家一起出海釣魚潛水捉螺，今次我們就來到螺男的秘竇活釣石狗公與石崇魚。「這裏是風平浪靜的內灣，左邊是龍蝦灣，後面就是清水灣及果洲群島。水底有珊瑚礁，水清沙幼，因為對出就是南太平洋，所以有很多石狗公及石崇魚。」

春夏兩季最肥美

石狗公及石崇魚於春夏兩季最肥美，兩魚同屬鮋科，常年棲息於海床礁區及岩石間，但是牠們實在太似樣，都是硬棘突出、眼大、身細、有斑紋，真的很難分辨。近海得食，西貢街市魚檔近月就有每日新鮮活捉的石崇魚及石狗公售賣，其中的味珍老闆娘石太，卻能一眼就能分辨兩魚：「樣子生得比較斯文的，就是石狗公；石崇魚個樣就比較兇惡，細條可用來煲湯，大條則可清蒸。石崇魚比較多刺、眼睛較矇難以睇得到；石狗公就冇刺，眼睛也相對較大。」魚檔更非常貼心，張貼了湯水食譜供客人參考。

石狗公素有小石斑之稱，魚身帶有褐色斑紋，顏色多呈紅色，愛棲息較深水的海邊，眼大大，非常精靈，不像石崇魚般有很多尖硬鰭刺。石崇魚顏色暗紅帶深褐色，棲息於前海岩礁的色澤較暗淡，居於深海的則呈鮮紅色，因其身上鰭棘含有毒腺，若被刺傷，傷口會極痛，所以可請魚檔代為劏好打鱗、清除內臟，回家處理時也需小心。

石崇魚價錢貴 有癒合傷口功效

雖然石崇魚有毒，卻因有滋陰補腎、癒合傷口的功效，對提高身體免疫力、增強體質很有裨益，經常用作手術或產後調理身體之用，因此售價不菲，大條的可賣到30元一両、最便宜的都要20至25元一両，如手掌般大小的便動輒400元一斤。相對石狗公最便宜只需5至6元一両，性價比似乎較高，本身也是釣魚發燒友的草研醫療及保健中心主理人徐思濠中醫師，亦不諱言家常煲湯用石狗公已足夠。「一般老百姓家常煲湯，一家大細當作生活調養之用，可以煮石狗公；若身體真的比較虛，又想快些有效，而又沒有傷口問題，則可煲石崇魚。兩魚基本功能相同，石崇魚的補益則較勝一籌。」

徐醫師指一般煲魚湯最常用材料非白菜豆腐莫屬。「白菜與豆腐，同有健脾開胃強身作用，可幫助消化及吸收，再加魚同煲就令湯水更鮮甜。大家都愛飲這湯，因既有魚的鮮味，蛋白質又高，對於想皮膚更靚、身體更有營養很有幫助。此湯需用上一定份量的薑，因為白菜及豆腐相對地較寒涼，若煲這魚湯兩小時以上，就可減弱其寒涼性質，同時保存其營養成份。」

石狗公魚味十足，煲湯一流，徐醫師認為是基本調理身體的首選食材。「先將石狗公去鱗及洗淨內臟，用油爆薑後，將魚兩面煎至金黃色，可減低其魚腥氣味；之後加滾水，更能釋放其蛋白質令湯色變奶白。煲1小時後加進白菜及豆腐，再大滾半小時，便可加鹽調味飲用。」徐醫師更介紹大家用石狗公及石崇魚配合中藥材，熬煮3 款滋補魚湯養生：沙參玉竹石狗公滋陰湯、黨參健脾補肺石狗公湯、五指毛桃益乳石崇魚湯。

其實石崇魚味道甘甜濃厚，肉質彈牙更勝石斑，用來清蒸比起煲湯，更能食出其獨特的鮮甜魚味。

採訪、攝影：《飲食男女》

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