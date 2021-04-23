小丸子變成了中菜館店長！就在尖沙嘴的中菜館裏面，為期三個月，粉絲怎能錯過呢？

中菜館蓮苑與小丸子合作，以小丸子為主題，餐廳內充滿小丸子和朋友的裝飾，他們都穿上了中式店員服裝，非常可愛，小丸子更以店長造型在門口歡迎你，粉絲一定要打卡！

菜式亦加入小丸子元素，BiliBala小丸子炒飯（$158）是餐廳招牌蟹粉炒飯，飯粒分明再加上新鮮蟹粉，還有大大個小丸子，很可愛。花輪鮑魚花膠撈麵（$158）完美配合花輪同學的高貴形象，熬製四個鐘的花膠，還有鮑魚，撈麵最滋味。小丸子西米焗布甸（$48）是餐廳人氣甜品之一，幼滑西米布甸配搭傳統蓮蓉。小渚暴龍美祿（$48）是小朋友最愛的飲品，還有小渚同學限定棉花糖，非常特別。餐飲甜品更附送小丸子杯墊隨機一款。餐廳內更有精品區，例如有文件夾、布袋、碗碟等等，粉絲不要錯過了。

蓮苑X小丸子期間限定餐廳

日期：即日至7月尾

蓮苑

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館地庫2樓B232號舖

電話：2336 9890

營業時間：11am-9:45pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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