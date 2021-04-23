特約報道｜踏入初夏，天氣開始炎熱，一杯冰涼特飲絕對有助降溫消暑！想有透心涼快滋味的話，不妨飲一杯Starbucks新推出的星冰樂、冷萃咖啡或燕麥奶紅茶，可以即時舒心解熱。

夏日鳳梨香甜解暑又止渴

常言道「夏天吃鳳梨最好！」，因為鳳梨有解暑、止渴、消食等功效，同時能預防中暑、有助減肥。Starbucks將推出兩款以鳳梨為主題的消暑飲品，分別是鳳梨蜂香星冰樂和鳳梨冷萃咖啡。鳳梨蜂香星冰樂貫徹一向視覺與味覺享受，清甜的鳳梨果肉配上甘甜蜂香糖漿，加上頂層幼滑的忌廉，絕對是雙重甜蜜滋味。而鳳梨冷萃咖啡的冷萃咖啡則是經過14小時的低溫浸泡，並加入鳳梨果肉醬，甘醇咖啡與酸甜可口的鳳梨果肉醬互相平衡，再加上檸檬汁，完美酸度與醇度交織的口味喝起來更添透心涼，喜歡凍飲的朋友不能錯過。兩款茶飲將於4月28日登陸各星巴克分店！

燕麥奶愛好者必試 全新茶飲體驗

Starbucks同樣照顧植物奶愛好者，因此推出兩款以燕麥奶為主打的奶茶，帶來全新茶飲體驗！兩款奶茶也採用東京Starbucks Reserve™ Roastery首推的全新Teavana金絲紅茶為基調，滲透淡淡麥芽風味的三重金絲燕麥奶紅茶，配搭燕麥奶豐盈口感，入口是滿滿香濃茶香，連同面層的茶香金絲脆脆，叫人一試難忘。喜歡香甜口味的便要試可可金絲燕麥奶紅茶，同一基調的茶底加入濃厚朱古力醬後，提升茶底的朱古力和麥芽風味，於面層的茶香泡沫再撒上茶香金絲脆脆，呷了幾口便能體驗到驚喜口感！現在大家已可以在各星巴克分店品嚐兩款茶飲。

採用咖啡渣和循環再造塑膠 營造綠色時尚

同時為慶祝4月22日的世界地球日，Starbucks聯同加拿大時尚休閒用品品牌Herschel Supply Co.，推出全新以咖啡渣製成的限量The reSupply系列，包括一系列飾物配件、隨行杯及食物盒。產品以低調神秘的黑色主調搭配Starbucks品牌綠色細節，營造環保時尚的個性風格。當中16oz可重用隨行杯採用咖啡渣和循環再造塑膠製作；而所有背包、手提袋和配件亦以95%環保再生PET物料和5%咖啡渣製成，是名副其實的環保商品，有興趣的朋友不妨到門市或星巴克網上商店選購。

了解更多：https://onlinestore.starbucks.com.hk/collections/the-resupply-collection

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