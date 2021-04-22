煎得香噴噴、熱辣辣的豬扒，配上白飯，淋上不同醬汁，是簡單又便宜的美味。香港不乏豬扒飯名店，今次就細數本地各區以豬扒飯成名的小店。

元朗成記茶寮日賣200斤豬扒

以豬扒飯聞名的小店，少不了開業30年、位於元朗冬菇亭的 成記茶寮 。地踎格局，大半客人都是坐路邊，餐牌也是手寫的，菜式價錢一律$47。

豬扒是主角，單點豬扒飯，一份附上兩塊豬扒。如果配搭其他菜式，例如配雞翼、雞扒、雞球，便只有一塊豬扒。但若當天非常旺場，員工便自動建議客人，別單點豬扒飯，成記茶寮負責人梁生解釋：「為甚麼賣不了兩塊豬扒？因為客人多，很多人遠道而來，若他們來到豬扒售罄，讓人失望不是太好。」

成記豬扒的吸引力，一個字便能形容，就是大！準確來說是又大又厚，梁生笑言一般來說，客人吃完一塊是沒有問題，兩塊就有難度，女士們甚至要打包。雖則豬扒又大又厚，但仍然保持肉汁，梁生解釋除了來貨上乘，預備功夫更要做足：「豬扒要好吃，就要多沖水，一定要沖得夠乾淨，我們每天用水沖着豬扒，沖一個小時多。」他指這樣豬扒會變得腍一點。

除了基本的豉油汁，還有其他醬汁口味，洋葱、番茄等。粟米汁豬扒雞翼飯($47)是熱賣排行榜第二位，粟米汁即點即煮，帶一點甜，意外地跟豬扒很匹配，油膩感減輕了一點。雞翼用瑞士汁煮，味道偏甜，肉質很嫩。豬扒飯便宜又大份，所以這麼多年來仍然暢銷：「平日賣150斤左右，周末賣190斤左右。」紅足30年，梁生坦言全因網絡潮流：「我們開業首天已經是這樣做，沒有刻意以大塊為賣點。只不過近年不斷有人推薦，變成了我們的賣點。」

閨家$48無味精豬扒飯 兩店合共日賣1,000塊

深水埗一向都有多間豬扒飯名店如漢發，最近就有新勁敵，就是位於西九龍中心的 閨．家 ，由一對母女經營的閨．家，所有菜無添加味精，以住家風味作招徠。開了不足兩年，已有兩間分店，即將在屯門開第三分店。

招牌就是豬扒飯，負責人儀媽說做法是家常做法：「豬扒全都是用人手捶開，之後不會添加鬆肉粉、食粉，連砂糖也不加，用雪梨汁代替。」醃料是薑、香茅、蒜、蜜糖和洋葱等天然食材。她說豬扒並不厚身，是特意捶得薄一點，因為她的兒女喜歡吃薄一點的豬扒。

豬扒飯可配咖喱汁及招牌汁，最受歡迎是招牌豬扒飯($48)淋上豉油汁、酸菜和蔥油。酸菜和葱油份量並不多，不過豬扒本身已經相當鹹香，豬扒不用費牙力便咬開，帶一點點甜味。可選其他配搭，例如香煎蓮藕豬扒飯($50)，蓮藕餅裏有一絲絲蓮藕，非常爽口。

短時間內打出名堂，儀媽不覺得很意外：「很久以前我曾開店，同樣賣這款豬扒，當時已經很受歡迎。」囡囡Ashley笑說起初開店，純粹是因為她很喜歡吃媽媽煮的東西，同時對味精敏感，便想出可能有人受同一煩惱。對於豬扒大受歡迎，她很開心：「慶幸很多人喜歡豬扒，一天賣出超過1,000塊，佔總生意額八成。」

屯門越式餐廳小巴黎 賣足30年香茅豬扒飯

70後、80後，應該都會對小巴黎越南餐廳的香茅豬扒飯有印象，這間全盛時間曾於荃灣、沙田、銅鑼灣有分店的越南餐廳，現時只剩下在發跡地屯門有3間餐廳。

這間相傳由越南船民創業，後已易手的越南餐廳，可以說是香港人認識越南菜的元祖，當年甚至有鴨仔蛋發售，令人大開眼界。名物就是香茅豬扒飯，坦白說實在不太嚐到有香茅味，但當年以價錢平、份量大而成名，滿滿的葱油更令豬扒飯非常香口。

30年過去，香茅豬扒飯($50)仍是滿滿的葱油，豬扒仍然是薄切，兩塊豬扒已盡數遮蔽白飯，看上去很豐富。對比一般店的豬扒，豬扒十分軟腍，葱油又香又惹味，拌飯一流。除了招牌葱油，可選配其他醬汁，沙嗲汁、咖喱汁，還可以配其他主食如香茅豬扒湯河($47)，沙嗲汁有一點點花生碎，味道濃郁。

雖然肯定不是正宗越南口味，但30年的味覺回憶，令小店仍有不少客人上門，像Ann：「豬扒非常夠味。口味配合香港人，厚薄也適中，咬下去不會很硬。」客人蔡太每個星期至少光顧一次：「豬扒很入味，而且有肉汁。還添加了葱油，令味道豐富。」

大圍豬扒迷開小肥豬扒 日賣400碟豬扒飯

大圍有不少小店，都深受街坊喜愛，開業10年的 小肥豬扒 ，就憑豬扒飯殺出名堂，周末時更有日賣100磅，即400碟飯的成績。

小肥豬扒餐廳老闆兼大廚卓哥17歲入行，已有30年經驗， 2011年在大圍開了一間以豬扒為店名及主題的茶餐廳，只因他最愛豬扒，「半肥半瘦，好味﹗油香十分吸引。」製作非常認真，只用軟腍的脢頭豬扒，脂肪量剛好，豬扒送抵店後，再用新鮮蔬菜去醃製：紅蘿蔔、甘筍、西芹、洋葱等等，醃一天，客人點菜時才煎香。

豬扒是主角，可以配飯或印尼撈麵或奄列多士或夾包，最受歡迎是配飯，也可以配腸仔配餐肉配雙蛋配雞翼等，醬汁就只有一款自製葱油汁。最受歡迎是豉油汁豬扒紅腸蛋飯（$50），份量十足，配上秘製葱油汁，油香撲鼻。厚切豬扒肉質腍滑，醃得很入味，煎得香脆，加上太陽蛋，是最好賣的配搭。香煎豬扒大奄列飯（$58）也是王牌。每份奄列都會用3隻雞蛋，加入很多火腿絲，煎出來都比手掌大。

四五十元已有足料又美味的豬扒飯，你又最喜歡哪一間呢？

採訪、攝影：《飲食男女》

成記茶寮

地址： 元朗建業街街市地下C8號舖

電話： 2475 2517

營業時間：11:30am-8pm

閨．家

地址： 深水埗欽州街37號西九龍中心3樓319號舖

電話：5666 0120

營業時間：11:30am-9pm

小巴黎越南餐廳

地址：屯門新墟仁政街6-7號慎成大廈地舖

電話： 2812 9582

營業時間：10:30am-11pm

小肥豬扒餐廳

地址：大圍積運街2-8號海福花園商場地下14號舖

電話：5987 6934

營業時間：6am-7pm（星期日休息）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！