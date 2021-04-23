材料(6件份量 6pcs)：
雞蛋 3 Eggs
檸檬 1 Lemon
砂糖 100g Sugar
鹽 1g Salt
低筋麵粉 85g Cake Flour
無鹽牛油 20g Unsalted Butter
可可粉 15g Cocoa Powder
牛奶 75ml Milk
椰絲 40g Shredded Coconut
步驟：
1.裁剪牛油紙放入模具內
2.刨出一半檸檬皮切碎，榨出15g檸檬汁備用
3.雞蛋、75g砂糖及鹽用電動打蛋器打勻
4.低筋麵粉過篩備用
5.預熱焗爐至180℃，溶化牛油備用
6.麵糊打拂至提起時紋路不易消失
7.加入檸檬皮及已過篩的低筋麵粉，翻拌至沒有粉粒
8.在矽膠刮上加入牛油及檸檬汁，輕輕拌勻後倒入模具
9.以180℃先焗15分鐘，旋轉180º以160℃再焗10分鐘
10.可可粉、25g砂糖及牛奶攪拌均勻
11.取出蛋糕倒轉在架上放涼
12.切走蛋糕四邊再切成正方形
13.蛋糕四邊均勻沾滿朱古力醬後再沾上椰絲，完成
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