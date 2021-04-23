材料(6件份量 6pcs)：

雞蛋 3 Eggs

檸檬 1 Lemon

砂糖 100g Sugar

鹽 1g Salt

低筋麵粉 85g Cake Flour

無鹽牛油 20g Unsalted Butter

可可粉 15g Cocoa Powder

牛奶 75ml Milk

椰絲 40g Shredded Coconut

步驟：

1.裁剪牛油紙放入模具內

2.刨出一半檸檬皮切碎，榨出15g檸檬汁備用

3.雞蛋、75g砂糖及鹽用電動打蛋器打勻

4.低筋麵粉過篩備用

5.預熱焗爐至180℃，溶化牛油備用

6.麵糊打拂至提起時紋路不易消失

7.加入檸檬皮及已過篩的低筋麵粉，翻拌至沒有粉粒

8.在矽膠刮上加入牛油及檸檬汁，輕輕拌勻後倒入模具

9.以180℃先焗15分鐘，旋轉180º以160℃再焗10分鐘

10.可可粉、25g砂糖及牛奶攪拌均勻

11.取出蛋糕倒轉在架上放涼

12.切走蛋糕四邊再切成正方形

13.蛋糕四邊均勻沾滿朱古力醬後再沾上椰絲，完成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！