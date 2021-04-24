荃灣二陂坊最近裝修了新的兒童遊樂場，吸引不少家長帶小朋友去玩。附近其實向來有很多美食，就如開業兩年多的海鮮山。

可坐廿多人的小店，每天到街市買新鮮海鮮做火鍋，一鍋兩食，客人先吃煮熟的海鮮，然後再用湯底打邊爐，賣相豐富，而且夠新鮮，所以向來口碑不錯，不少熟客一個月都會來光顧多次，每個月起碼賣出近500鍋。

大廚阿傑指，最受歡迎是招牌海鮮山（二人餐$598 ，三人餐 $886），裏頭有6款海鮮包括︰海蟹1隻、元貝（每人1隻）、蟶子（每人1隻）、海蝦（每人3-5隻）、大蜆（每人7-9隻）、沙白（每人6-8隻），非常豐富。廚師先將海鮮走油，然後再用金蒜、乾椒和自家調配的調味粉炒香，廚師功架十足，很有鑊氣，上枱時更是香噴噴，叫人食指大動。多款海鮮最推介越南大肉蟹，每隻14両，撕開啖啖肉，蟹肉鮮甜。另外海蝦份量多，炒得香口，肉質爽彈。吃完海鮮，下面還有雞湯湯底的蔬菜火鍋，有粟米、蓮藕片、娃娃菜等等，客人還可以追加多款火鍋配料，非常滿足。

「很多客人來吃過幾次之後，都會問我們，除了蟹之外，會不會有其他海鮮？我們就想，有甚麼一年四季都能夠作為主角呢？」結果大廚阿傑就創出另一款龍蝦山（二人餐 $698 ，三人餐 $998），按季節選用波士頓龍蝦或西澳洲龍蝦，龍蝦有14両重，而且容易拆肉，吃的時候非常方便。這個套餐有龍蝦1隻、鮑魚（每人1隻）、元貝（每人1隻）、蟶子（每人1隻）、海蝦（每人3-5隻）、大蜆（每人7-9隻）。韓國鮑魚體積大，有六至八頭，入口軟腍，香辣惹味。

母親節和父親節將近，想一家人慶祝的話，這裏是個不錯的選擇。

海鮮山醉辣火鍋

地址：荃灣二陂坊25號地下

電話：5348 0507

營業時間：5:30pm-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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