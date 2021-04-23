香港傳統小食齋雞粒，並不是甚麼花巧食物，卻令人百吃不厭，歷久不衰。齋雞粒源自於上世紀，當時香港人並不算富裕，沒甚麼能力買太多肉食，於是就地取材，將麵粉及水炸成麵筋，混合清水、砂糖、麥芽糖等，炒成齋雞粒、齋燒鵝等，模仿雞肉鵝肉。成品當然無法跟真肉比擬，但是那鬆脆的口感及酸甜的味道，卻是另有一番風味，成為不少人喜愛的「口立濕」，而齋雞粒比起齋燒鵝，因為麵筋炸的次數較少，質感較軟身、口感較鬆化及黏牙，教人咬後便停不了口。

第三代接手 保持傳統做法

然而物換星移，在香港已越來越少地方在店舖現炒齋雞粒，多數不是在工廠製作，就是搬到內地工場，但位於元朗又新街的冠環球，卻恍似凝結了時光一般，店內依然數十年如一日賣着自家製的招牌零食——肉乾、花生糖、齋雞粒等等。

齋雞粒近年更在媒體的加持下成為名物，不少人山長水遠入元朗，就為了這包齋雞粒（$80/磅)。店舖第二代老闆郭家安，已經退下來，由第三代的Ben接手，依然跟足傳統，每日都在店內現場炒製。

日賣過百磅 人龍早晚都有

雖然製作簡單，只需炒起糖漿，再混和現成鬆脆的麵筋，放涼後就能售賣，但是因為舖位不大，加上若一次過大量製作，便無法控制質素，所以只能每天早上開始，一鑊一鑊的炒製，每次只能製作十磅左右，一直做到晚上臨近收店為止。人龍從早到晚依然都沒有消失過，閒日時每天都要炒過百磅，假日時甚至日賣三至四百磅 ，足以證明了，港式懷舊小食，依然有其立足之地。

採訪：范名雅

攝影：關永浩

冠環球

地址：元朗大馬路34E號任安樓地下

電話：2944 6208

營業時間：10am-10:30pm

人均消費：$50以下

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