疫情下不少人為一日三餐煩惱，為了省得就省費盡心思，內地有位媽媽，帶上兩位小朋友到海底撈進餐。她們兩大一小，四格湯底同樣點了免費的清水鍋作湯底，加點半份粉絲、一隻生雞蛋及一碗米飯，期間有服務員向她們送上半份番茄、兩份蒸蛋等幾款小食，埋單只是人民幣27元(32港元)，簡直不可思議，但事後她還批評該店服務不周，令網民大罵她行為像乞丐。不過這種平價打邊爐玩法，卻令到不少網民爭相仿效。記者實試一下香港店，跟着這位網友所叫的菜式照辦煮碗試一次。

四格點清水 收取$100費用

雖然海底撈的聲勢已大不如前，但女記者與女攝影師，於4月22日(周四) 下午四時到達火鍋店，全場也有近七成滿。一如以往，侍應親自帶位，解釋一次餐單，每位還有消毒濕紙巾和口罩袋。未點餐，先送上一杯水，還有「暖水、冰水、常溫」供挑選，並有一袋零食送，頗脆口，之後又送上湯和涼菜，服務都與以前一樣。

出post的網友指自己點了四格清水鍋，記者照做。香港店也有免費清水鍋提供，但侍應姐姐表示如四格都選清水鍋，會收取$100費用，「我們始終做火鍋店，我們也有賣湯底，要有湯底才可做到火鍋！」侍應姐姐以帶着鄉音的廣東話耐心解釋。這店湯底平均$32至$40，多點一個湯底比被收取$100費用更化算。為求測試可否平價打邊爐，於是記者加一個$32的大骨湯。

主動送小食

3格清湯，1格大骨湯，侍應上菜時也來個大鞠躬。清湯清澈透明的，就是帶些紅棗味的開水，大骨湯有半塊粟米、幾條蘿蔔，粟米味比骨香重。火鍋配菜當然多，但記者通通不點，跟網友同點白飯($8)、生雞蛋($6)和粉絲。不過由於香港店沒有粉絲供應，點了同樣價錢的芋絲($14/半份)代替。白飯佐以免費的涼菜，飯粒偏乾，芋絲正正常常，生雞蛋則不建議生吃。

枱上食物放得凋零，但服務也沒差異，侍應還主動過來問有沒有飲品需求，並送上一客酥肉。該內地網民又因有兩位小朋友的關係，因此當時獲店員送上油炸鬼、蒸蛋、番茄和水果。記者們雖然沒獲贈這麼多食物，但也有一份小食。

美甲要排3小時

該內地網民指自己有做美甲服務，但就大鬧沒人幫忙照顧小朋友，記者於是一試美甲服務，在消費只約$60的情況下，也能登記，但輪候人數太多，下午5時多拿籌，也預計要排到晚上8時多，而「兒童區」亦因為疫情下而暫時沒有開放。

調味料$18一位，在自取區任取，但由於記者沒有自取過任何調味料，於是店方也沒收取費用。不過這個區域的涼拌菜式、水果、糖水也免費任食，對於兩個女仔來說，都食到十成飽。最後埋單$60，連加一$66離場，雖然未能如那名內地網友般，可以$32一家三口食海底撈，但現在人均也是$33元，基本上也不可思議。雖然知道疫情下，大家經濟困難，但進得任何一家餐廳，也要給人家尊重，不要一直點免費東西，還奉旨要人家服侍你！

採訪、攝影：《飲食男女》

海底撈火鍋

地址：油麻地彌敦道555號九龍行2-3樓

電話：39967799，39968899

營業時間：星期一至日 24小時營業

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