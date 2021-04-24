清晨，天際一抹幽藍，星星如爝火不息。昏黃的街燈，怎樣也喚醒不了好夢正酣的世人。拖着步履，走下長街，在幽暗深處，卻乍見亮光。沿那窗白光，拐進黃竹坑工廠區，香葉道一隅，側耳細聽，朝氣勃勃，深深呼吸，甜香縈繞。香味隨風颼颼散落，剎那間沁入了我的胃，在橘黃晨光落在頭頂前，跟着香氣絲索，徐徐走進了「香香麵包有限公司」。那手白底紅字，道來澄明的來歷。這是一家日夜流轉、沸反盈天的麵包廠。

香香麵包，前身香香餅家，1966年由姜勝和於西環爹核士街創立。他大半生佇立面對熊熊爐火，手搓着麵糰，焗出一磚磚實而不華的方包條，讓香香麵包，由小小生意，蛻變成香港第二大麵包生產批發商，堅持香港製造，恪守良心食品。如今姜老先生九十有八，已將香香付託第二代——兒子姜智深和其太太手中。兩人也勤奮半世，今生無悔，只盼努力盡今夕。「麵包，是有生命的。」姜智深學着父親的口吻。念茲在茲，非金錢，非舊事，非前程也，卻是那磚煥發生命力的麵包。

萬事起頭難

如果人有逆轉的超能力，姜勝和大約仍然會選擇做麵包。

戰後，姜勝和從深圳寶安來香港謀生，因為懂得英文，便進了海軍船塢俱樂部工作，在食堂負責英軍伙食。他最記得，入廚第一件事就是學做麵包，誰知原來學海盡是無涯，那一學，放不下，六十載。

1966年，他與合夥人共同創立「香香餅家」，他負責做包，合夥人則甚有客源，加上當時未興建海底隧道，大半個港島的麵包批發生意，都由他們包攬起來，很快便打響名堂。1969年，他們將門市搬到西環爹核士街2F號，前舖後工場，又設有磚爐烤麵包，包香傳千里。賺到盤滿缽滿，第一桶金看似唾手可得，但是真正的考驗卻在1978年。當時，一位合夥人一聲不響捲款潛逃，取走公司數百萬的現金，「當時要供樓（員工宿舍）、供車，突然無晒錢，我爸好徬徨，惟有好辛苦向親友借錢，繼續做落去。」姜智深回憶道，當年陪爸爸到律師樓處理事宜，仍然歷歷在目。

成功，於指尖溜走，經一事會長一智，自此姜勝和不再與人合夥，然而此事也讓做兒子的姜智深，心裏更澄明：「我都係事過境遷先知。爸爸真係待人厚道，對方呃咗佢，佢都唔會周圍話畀行家知，保存對方嘅名聲。」

1997年，西環爹核士街舊區重建，香香面臨搬遷與結束的危機。當時已滿75歲高齡的姜勝和，仍對一磚方包念念不忘，「我哋成日話，香香係佢個『大仔』，試問佢點會捨得放棄個仔？」姜智深如此道。當時亞洲金融危機爆發之際，姜勝和不但自掏腰包，更向親友借貸，在黃竹坑買了一層工廠單位做廠房，投資發酵房、煤氣焗爐等等設備。

在人人北望神州時，姜勝和腰也沒轉，偏執做好自己，讓香香麵包得以繼承下去。只是好景不常。1998年，生意遇沒頂風浪，姜勝和做了艱難的決定—結束所有零售店舖，隱身幕後做批發，供貨給餐廳，自此很少以此字號面世。香香麵包或許淹沒在人潮中，但卻從來未在香港缺席過。

慢工出細活

如今，香香麵包天天生產，以方包為主，日產大約3000條，也做脆豬、法包、餐包等等。其中，以方包最為出色，要訣是累積了六十年的經驗和智慧，姜智深轉動靈巧的眼睛，如數家珍：「香香做方包，採用全麵種，經過三次發酵，才能從麵糰變成麵包。」他手指也豎起三隻，強調三次發酵的重要性。每天凌晨二時，香香的老師傅發哥便會把適當的麵粉、油、鹽水，放到攪拌缸攪拌，作打粉的動作，這是第一次發酵。一小時轉眼即逝，揉一揉眼，只見時間留下淬煉，麵糰脹大不少，如有神助。隨後，麵糰經過自動升降台，送到分割機，切割成拳頭一樣大的小麵糰，在天然環境下放着，這稱之為第二次發酵。

最後，工人將麵糰放到鐵製的方包模，粉花四濺，動作利落且敏捷，隨後便浩浩蕩蕩推着鐵箱子進去一排排的發酵房。內裏恆溫，師傅會因應當天溫度和濕度預計時間，若然太久麵糰會鬆泡泡洞很大，不夠時間則會未發起。待到了適當的尺寸，便再送到逾200℃高溫的焗爐，這樣才將麵包焗得方方正正，香脆金黃。正常麵包廠，將麵粉和酵母混和發酵一次便直接推進焗爐，畢竟時間就是金錢。香香就偏偏背道而馳，花了三倍時間發酵，儘管換上自動化機器，成本仍然極高，何解六十年沿用如一？姜智深不假思索道：「麵包出來的口感綿密，麵粉較香濃，咬起來更有嚼勁，發三次先有呢種味道口感，名副其實係慢工出細活。」

不但如此，香香麵包更是堅持盡量不放防腐劑，所以三天內就會發霉，鮮活至極，「像我爸爸經常說，麵包千祈不能隨便亂丟亂壓，要好好平放，麵包是有生命的，有生命才會發霉！」旁人聽罷，驀然發現，姜老先生愛把麵包掛在嘴邊，其實姜智深掛在嘴沿的，是他爸爸。

有麝自然香

香香雖然看起來名不經傳，但它目前是香港第二大麵包生產商，而且獲不少茶餐廳及大牌檔持續選用，歷久不衰，有麝自然香。屹立中上環逾半世紀的勝香園，一直在用香香所製作的脆豬仔包，製成一款膾炙人口的牛油檸檬汁蜜糖脆脆。姜智深回顧，他們是按勝香園的要求，專誠做了一隻用人手捶的豬仔包，口感更為鬆脆。負責人Irene也對他們讚不絕口：「君子愛財，取之有道，他們是那種形式的生意，不是一味追求成本低，利潤倍增，他們堅持要用好的麵粉。就是因為堅持，才會有今天的成就。」瑞士咖啡室也是由一開業就堅持用香香麵包的餐廳。店內的西多士及多士，均用他們的出品，負責人梁先生形容：「麵包最重要是鬆軟，外面有些批發商的味道或軟硬度天天有差異，但香香麵包很穩定。」這種與別不同、別樹一格的路線，姜智深形容為「英式傳統」麵包，選用高筋麵粉，「不會白雪雪、像一陣風輕飄飄」，反而是軟硬度適中，吃起來有嚼口；「我想（香港）都沒有哪一家麵包商，可以說自己仍在做英式傳統麵包。雖然現在較流行日式或台式麵包，它們感覺像塊蛋糕，但是傳統手藝，始終要有人做，一直做。」姜智深的眼神，是前所未有的堅定。

何樂而不為

五年前，香香麵包來了個大革新，付了數百萬，從德國入口了最先進的打粉缸，打出來的麵糰質素和人手一樣。姜勝和見機器運行順暢，便終於決定退下火線。姜智深眼見父親年紀漸長，踏入耄耋之年，早該享享清福：「我大哥是醫生，弟弟已經移民到澳洲，二哥病逝，只剩下我一個。我不能再推搪，這是爸爸的心願，怎樣也要擔起。」肩上負擔，看起來沉重，但是他卻總在疲憊中，想起父親歷年的身教：「他對員工很好。十多年前，他七十多歲，袋中常有兩三萬。我跟他說，『爸爸，不要帶這麼多錢外出』，他說不行，隨時員工都會跟他借糧借錢，沒錢在身怎行？」

他形容，爸爸從不辭退員工，試過有員工年紀老邁，患上長期病，拿三個月病假，他都是揚揚手批准。也試過有夥計不知醒，他每天早上四時校鬧鐘，打電話叫他起床，持續了好幾年。接手後，五年下來，姜智深在父親的身上，學到搓麵糰，學到焗麵包，更學到如何成為一個，不是只為銀紙奔走的良心商人。「在香港現在這種經濟環境裏，都不會賺到錢，我們這些小本生意，其實一年都是賺幾十萬而已。有人會說，不如你出來打工好過。但是，我們做下去，可以養着四十多個家庭，又可以繼續做高品質的麵包給人吃……做得一天得一天。」

疫情下，風高浪急，湍流花白，洪流或會沖散一些人與事，但也讓留下來的人，更有價值。

撰文：莫小巧

攝影：謝致中

香香麵包

地址：香港仔黃竹坑道18號瑞琪工業大廈3樓B座

電話：2818 7334

勝香園

地址：中環美輪街2號

電話：2544 8368

營業時間：星期一至六8am-5pm；星期日及公眾假期休息

瑞士咖啡室

地址：中環利源西街12號號地下

電話：2111 0841

營業時間：星期一至六7am-7pm；星期日及公眾假期8am-6pm

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