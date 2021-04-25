如果想到優雅的地方歎茶，那一定會想起酒店和英式下午茶，但粵式茶樓也可以擁有優雅的氛圍。中環開張不久的點心茶館，便在食物及客人體驗上投放大量心血，除了有名人飯堂廚師班底製作點心，還採用了香港粵東磁廠的餐具。

負責人Branden介紹品牌的理念，他認為香港開埠180年以來，都是東西交匯的最前線，被這股文化所吸引：「我覺得香港擁有獨特的中西融合的文化，當中有港式美學，我們稱它為港式優雅，而這個計劃的宗旨是先尋根再出發。」那到底港式優雅、中西混合的文化是從甚麼時候開始呢？Branden則從洋行買辦取得靈感，想像自己是當時的買辦，設計這一間茶館：「第一批接受新式西人教育，會講中英文，站在外交貿易最前線，很可能就是香港第一批洋行買辦。」

他們先從食物着手，邀請了福臨門擁有40年年資的師傅坐鎮，製作各類點心。作為茶館，首重茶葉質素：「我們以本地茶樓受歡迎的茶分類，提供新選擇，比如是白茶，香港人多數選擇壽眉，我們便會提議嘗試白牡丹。」他希望就着大家熟悉的茶種，帶一點好一點質素的茶，讓香港人認識茶葉的吸引之處。盛載食物和茶的容器，也甚有來頭：「我們特意與香港碩果僅存手繪廣彩的粵東磁廠合作，推出一套瓷器，以供我們餐廳使用。」該套瓷器便是當年以麥理浩夫人和港督命名的督花系列，意義十足。

韭菜炸蟹盒($88)是一款經典點心，在坊間已不常見。師傅說若要做得出色，要把蟹肉和韭菜的份量拿捏得好，炸的過程也要留意油溫。成品便會嚐到外面的香脆，裏面蟹肉的飽滿以及韭菜的清脆。蛋黃千層糕($68)這款傳統糕點同樣講究心機，須把每一層分開做，再分開蒸熟。千層糕層次分明，口感軟糯，帶濃濃奶香。

他們也因應香港人的喜好，設計了下午茶盒($180)，一共有七款點心，分別是蝦多士、黃橋燒餅、咖喱春卷、棋子餅、紅綾酥、黃綾酥、豆沙芋棗、桂花糕、椰汁糕。師傅建議先吃鹹點、再吃甜點，然後吃凍糕解膩，最後吃掉豆沙芋棗。桂花糕採用了餐廳引入的鳳凰單叢茶葉而製，味道同時有桂花清香，也有茶葉的果香，層次非常豐富。點心精緻，茶葉講究，環境亦是買少見少的細膩，要約朋友歎茶，相信這個會是新熱點。

採訪、攝影：《飲食男女》

點心茶館

地址： 中環皇后大道中30號娛樂行2樓

電話： 2123 9263

營業時間：11am-8pm

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