不知不覺已經踏入四月尾，逛超市或果欄，開始見到來自不同國家的芒果，便知道夏天差不多到來。大家會怎樣切芒果來食呢？坊間有不同切芒果的方法，不少人會直接剝皮，或者切成格仔食用，但其實切法不只這兩種。今次找來芒果甜品專門店皇冠(呂宋芒)專門店的店主Wancy，教大家如何切芒果啦。

芒果爆汁才是寶

學切芒果前，不如先注意如何揀選芒果，不少人會選一些外表亮麗的，但她卻指要選好吃的芒果，首先不要介意芒果的外表差，外表差也可以香甜多汁。有些人覺得顏色夠黃就可以，但其實這樣亦有機會帶酸，芒果呈深黃色，表面有如雀斑的斑紋，才叫熟透。有時見到椗位附近滲出糖水，以為開始變得過熟而放棄，其實卻是走寶。其實芒果糖分夠高夠多汁，才會造成爆汁效果。

懂得選優質芒果，芒果如出現以下狀況，大家要小心揀選。第一，如果見到成熟的芒果上面有一部份位置呈青色，而且按下又硬身，代表收摘及運送時，芒果不慎跌在地上而跌傷。這些傷勢會讓肉身變硬，表面青色部份的肉變成白核狀，無法食用。第二，椗位開始變黑，有人以為是甜度的保證，但其實這亦代表芒果開始變爛，但是只要去除黑位，其他部份依舊可以食用，但若再變黑，果肉就會變得極度軟腍糊爛。另外，如見到表面帶有灰色斑，而撕開外皮後又見到紅紅紫紫的，表示芒果成長過程中出現了一點問題，不過切走這位置後都可食用。

達人教六種切芒果方法

接下來，達人Wancy教六種不同切芒果的方法，由難度低至高排列(5星為最高)，無論是想試試不同方法，或是想找個合適的方法都可以。

1.水杯切芒果 難度：1星

切法：

將芒果切半，把皮和肉之間，沿着杯口插進去，將皮肉分離

貼士：選較熟的芒果，較易讓皮肉分離

2.格仔切法 難度：2星

切法：將芒果切半，再將芒果肉切成一格格，再反開皮肉

3.搓成汁 難度：2星半

切法：將芒果不斷地搓約一分鐘至啫喱狀，插入飲管即可飲用

4.斜切法 難度：3星

切法：將芒果切半，再將肉打斜切

貼士：切肉時要一刀無阻地切下去，刀亦不能有鋸齒狀

5.環狀切 難度：3.5星

切法：於中間切開一半，再慢慢扭轉兩邊，將果肉拔出

難度：扭出時要注意力度，不能太用力按扁芒果，而且拉扯時會將纖維同時拉扯出，影響口感

6.花花形 難度：5星

切法：用竹籤插於芒果底部固定，再用刀從底部開始割花瓣，每層之間亦需一定間距

貼士：選較硬且未完全熟透的芒果，花瓣厚度不能太厚或太薄，不然無法反出來或很容易割斷

採訪、攝影：《飲食男女》

皇冠(呂宋芒)專門店

地址：銅鑼灣耀華街31號地舖

電話：2686 1122

營業時間：12nn-12mn

人均消費：$50以下

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