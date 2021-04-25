「街坊們常常看慣我斬魚，便稱我作魚王，我真的不明白，人人也懂得劏魚，人人也是這麼賣魚，不知道為甚麼就是特別欣賞我，這其實讓我挺自豪的⋯⋯」綽號「西環魚王」的鄭錦雄，笑笑說道。在堅尼地城士美非路街市，他坐鎮的周記魚檔，總是人頭湧湧，一斑街坊熟客、好魚之徒跟魚王關係熟稔，便跟檔口夥計都叫魚王一句「表哥」，找大海斑、靚海魚，要公道老實，就一定要找表哥。

大油錐吸1,700萬觀看次數

在街市，他是魚王，在網上，他更是個YouTuber，是頻道「賣魚佬HK OH! Seafood」的主角。頻道主打的劏魚影片，由本地到東南亞，以至北美都有捧場客。「人家喜歡拍，我本身沒甚麼所謂，有時候來了些特別的魚種才拍一下。」他耍手擰頭說道。影片中由二百斤的野生大龍躉到數十斤的罕見藍瓜子斑都有，愛魚之人看到也定必雙眼發光。「我也不是想要表現突出，求出位，千祈不要誤會！」

雖然魚王不斷強調拍片不是他的本意，但他的姪仔兼拍檔攝影師Nigel，就笑着反駁。「其實是魚王本人的意思，他不願承認罷了，多年來也有街坊會隨便幫他拍完上載，雖然沒甚麼剪接，但觀看數也破百萬，於是索性自己試試。」不過，為魚王拍片，對另有正職的Nigel來說，絕對是件苦差，要做到魚到人到，阿叔清晨魚欄買到靚魚，就要起床出動，飛的到魚檔開拍。兩年廿多條片，當中最難忘的，就是拍攝魚王劏大油錐。「這也是最多觀看數的作品，達到一千七百萬人次，人們留言說看那封面圖片的大油錐拍得像件蛋糕，所以騙了這麼多人進來。」Nigel笑道。

同時，他也不得不承認，看着阿叔劏魚，除了感受到刀法快、狠、準，也會慢慢發現魚王的個人魅力。「他很喜歡展示自己所謂的刀法，有時他會特地擺出些無謂的台型，突然在劏魚的時候定着擺出姿態，雙手會故作在量度位置，他確實有點表演慾。」不過，若非魚王的台型，頻道也不會在兩年間，得到十萬個訂閱數。

漁民出身 志願做消防員

然而，手起刀落，功架背後，魚王少年時的第一志願，並非成為一個賣魚佬。「最初是想做消防員，小時候很喜歡拿着水喉，覺得很有感覺。」魚王說道。不過，因為就差英文一科，怎樣也考不過關，惟有繼承父輩衣缽。「自小已是漁民出身，算是水上人，在田灣香港仔，以前若捉到魚會批發給別人，所以便常常接觸到不同海鮮，對不同魚種也有認識。」小時候捉魚吃魚長大，愛的不只大魚，油斑、青斑；甚至小小的紅衫魚，他也喜歡。後來，時移世易，漁業轉衰，跟從父親上岸，十五歲畢業後，便開始跟父親在街邊賣魚，看着前輩怎樣批鱗、起皮，劏蘇眉(那時尚未是瀕危物種)、大龍躉。一家人胼手胝足熬了數年，便租下西環這檔口來做。因為當初水上人出身，跟香港仔魚市場的欄商關係匪淺，那些加大碼罕有海魚，依然不時有機會入貨生劏，自然令檔口成為街市的焦點。

「劏魚不算甚麼手藝，個人喜好罷了，當中的技巧，你想跟着學，也不能言傳，要靠你自己本人的經驗。」對魚王來說，劏魚的本領只能靠自身實踐去領會，像冰枱魚要先刮魚鱗，游水魚要先放血，才能保持魚肉乾淨，味道清鮮，一切不過是紙上談兵，技術都在自己的手裏，怎樣靠直覺去控制手裏那把兩斤重的鋼刀，在魚骨、魚肉之間去遊走，一時三刻，不能言傳。

二百斤野生海龍躉最難劏

魚王說最大、最難劏的是上二百斤的野生海龍躉，單單斬下那魚頭便不是易事。「魚骨太硬，你要先開邊，將魚頭分成兩邊，再逐步去處理，不是一下子可斬完，三數刀不行，便回刀再斬。」訪問當天來了一尾花尾躉，魚王說六十斤，算輕，但一般人來看已是巨物，佔了魚枱一半，刀往魚頭連攻三下，刀鋒與頭骨發出的迴響，實在而深沉。轉眼間，不到十分鐘已分出頭腩、撥水、魚翅、骨腩幾十個筲箕的份。快，不因力氣，因熟能生巧。「其實我沒有手瓜的，肌肉也沒練過，身型也很普通，不算是很力氣大的那種人，劏魚用的是陰力，始終我自己拿慣刀，熟練了整個程序。」魚王怕我不信，掐掐手腕笑道。

劏大魚，展功架，有來自世界各地的粉絲支持，但也有人覺得血腥而負評。「劏魚，始終是殺生，但做魚檔游水魚總是要劏的，生猛有血，也是無可避免。」他覺得這是他的工作，他的生活，殺魚血腥從小到大也沒怕過，他怕的反而是別的。「我本人看着魚血也沒甚麼感覺，不過劏魚試過切傷手，看着自己流血便害怕，試過失手，怕得暈倒了。」他笑着說。不過怎樣也好， 依然無阻魚王累積十萬個訂閱戶，最近連YouTube 也寄獎牌祝賀他。

看淡賣魚行業 拒收徒弟傳藝

得獎感言時間，魚王自言不懂說話。「沒甚麼好說，就真的多謝大家顧客支持，我從來賣魚，也沒想過會得獎。」只見魚王邊說，笑得燦爛，露出崩了的門牙。姪仔Nigel 雖然高興頻道算是有點成績，每月來自YouTube 的廣告分紅也有$2,000左右，穩步成長中，不過他認為拍攝魚王劏魚依然只是業餘興趣罷了。「算是稍為紀錄一下 前人是怎樣劏魚的，因為我想十年八年過後，也不會有人這樣劏魚了，可能越來越少人會到街市買東西，只希望將來看着這些片段 ，對我們一家而言會是個回憶。」Nigel 道。

確實，今時今日街市劏魚不易做，手濕腳濕之餘，生意亦不算穩定。「總而言之，自己一天有數百元收入，夥計人工維持得到，額外有賺頭，便算不錯了。」魚王道。他對賣魚這行的未來，看得很淡，年輕人不願入行，問他刀功了得，何不收徒弟傳藝，更是連聲說不。「現在才入行，沒機會發圍的，你一定有熟客才能經營下去，我自己也認得每個熟客 ，他們認得我， 他們要買甚麼我也清楚，有好魚賣給客人，自己也高興，拍片也不過是希望更多熟客來幫襯我罷了。」

採訪：胡熙裕

攝影：鄧廣基

周記魚檔

地址：西環堅尼地城士美非路12K號士美非路市政大廈地下（公廁旁）

營業時間：星期一至日8am-12nn，3pm-7pm

YouTube 頻道：

賣魚佬HK OH! Seafood

https://bit.ly/3tTMpxb

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