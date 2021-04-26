馬豆糕的作料可說是全部外來，卻是不折不扣的香港味道。沒有甚麼竅門，簡單易做，是很可口的甜點，也是年輕人的派對食品。馬豆要買黃色的，其實綠色的也可用，只是不符傳統而已。做一盤切塊，或分盛在小杯內，悉隨尊便。

材料：

黃色乾馬豆 1/2杯

魚膠粉 2湯匙

水 1/2杯

濃椰漿 3/4杯

淡奶 1小罐

糖 3/4杯

粟米粉 3/4杯+水11/2杯

預備：

1.揀選馬豆，將雜質棄去，盛在大碗內，加水浸2小時(1)，瀝水後放在小鍋內(2)，加水蓋過面，中火煮20分鐘，倒入疏箕內瀝乾水分待用。

2.小碗內調勻魚膠粉和水(3)。另一碗內將粟粉和水拌勻(4)。

煮法：

1.容量3公升易潔小鍋內，加入椰漿和糖(5)，中大火燒開，煮至糖溶後加淡奶(6)，不停攪拌至重行燒開，改為中火，倒下魚膠粉(7)，攪拌均勻。

2.將粉漿再攪拌一下，徐徐注入熱糕糊內(8)，邊下邊輕輕攪拌，煮至見有氣泡產生時(9)，多煮5分鐘確保全熟，便覆入馬豆拌勻(10)。

3.可倒進長盤或小杯內，擱涼後放入冰箱內冷藏約2小時便可供食。

（原文刊於2008年666期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！