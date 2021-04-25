香港天氣潮濕，身體好容易積聚濕氣，下肢有水腫問題。註冊中醫師何慧欣指出，水腫很多時候是因水液代謝失衡引致，常見於脾虛和腎虛人士。脾虛型人士一般都會進食過多生冷食品，例如雪糕、沙律、魚生等，令脾陽不振，下肢腫脹，而且容易消化不良、肚瀉。

腎虛人士可能平日因工作和生活壓力過大而容易過勞。另外，房事過多，或者生育後調理欠佳，容易影響腎陽。腎陽不足亦容易引起下肢水腫，這類型人士的面色比較灰暗，容易感覺疲倦和腰膝腿軟。

除了服用健脾利濕湯水或補腎利水焗茶之外，何醫師表示，脾虛型人士多吃健脾利濕食品，包括淮山、蓮子。而腎虛型人士可以進食補腎陽的食物，例如韭菜、肉桂、桂圓肉等。

健脾利濕湯水

鮮淮山赤小豆瘦肉湯

材料：

黨參 20克

鮮淮山 半支

陳皮 1片

茯神 10克

生薑連皮 1片

熟薏米 10克

扁豆 10克

赤小豆 10克

瘦肉 200克

做法：

洗淨所有材料，新鮮淮山去皮切塊，瘦肉汆水備用。加入所有材料和清水，水滾後轉小火煲1個小時即可飲用。一個星期飲用二次。

黨參可以健脾補氣，鮮淮山健脾益腎，陳皮有理氣功效，而茯神利水安神，熟薏米有健脾去濕作用。扁豆和赤小豆健脾利濕，令下肢水腫問題得以改善。外感初起或者陰虛人士不宜飲用。

補腎利水焗茶

陳皮炒黑豆茶

材料：

炒黑豆 10克

陳皮 1角

做法：

洗淨所有材料，加入熱水焗約15至20分鐘後即可飲用。每日可以茶代水飲用。

陳皮可以健脾利水，炒黑豆偏溫，補腎利水。尿頻人士不適合飲用過多。

採訪、攝影：《飲食男女》

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