近幾年好多後生仔女膽粗粗網上創業，當中不乏專賣蛋糕甜品的網店，可惜不少都是「虎頭蛇尾」，隔一陣子就不再update，從此消失。而Katie比較好運，經營網店短短數個月，便與拍檔Rebecca開設實體店，主打「雪唔硬」軟糯煙韌麻糬和打卡必備毛巾卷。究竟只得24歲的Katie，有甚麼過人之處可以成功突圍？

「由網店至現在，我們都會有類似售後服務的訊息給客人，最重要是知道我們有甚麼地方可以改善。」Katie認為網店與實體店最大分別，在於管理方面，如員工要有共同理念，她們自己也要利用實體店，與客人建立良好關係。

本身是麻糬控的Katie，中學畢業後，去了一間米芝蓮西餐廳擔任甜品廚師，及後再讀大學，臨近畢業之際，卻撞正疫情，天天留在家上堂，令她有空發展網店。「希望在甜品中也可以加入麻糬元素，坊間不少麻糬，放在雪櫃後變得很硬，所以我研發些創新食譜，令我們的麻糬放在雪櫃中，也不影響口感。」另外，她的毛巾卷亦包着大大件麻糬，得到客人喜愛，除了是麻糬夠煙韌滑溜外，餡料足秤也是原因之一。

麻糬毛巾卷約有14款口味，Nutella榛果巧克力繽紛樂特厚麻糬毛巾卷（$250），有原條繽紛樂在毛巾卷上層，裏面還有Nutella榛子醬，一次過滿足麻糬控和朱古力控的慾望，造型亦最適合打卡。而真·原舊特濃Tiramisu流心爆漿特厚麻糬毛巾卷（$250）味道更豐富，外層佈滿mascarpone芝士及Tiramisu，同時插滿baileys甜酒滴管自行添加甜酒，入面就有咖啡流心醬。招牌粒粒麻糬($50)方便邊行邊食。麻糬以外，亦有韓式馬卡龍（4粒／$100），10多款味道包括日式焙茶拿鐵、日本沖繩紫薯，草莓等，比坊間低糖減甜。

毛巾卷每天供應不同口味，當中Nutella榛果巧克力繽紛樂特厚麻糬毛巾卷屬固定口味、Katie表示，現貨都是標準味道，想度身訂做，還是最好網上預訂時講明要求。

KT’s Factory

地址：深水埗西九龍中心7樓7163&7165舖

電話：5519 1173

營業時間：星期一、三、五、六12nn－7:30pm

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