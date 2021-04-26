近年，亞洲興起所謂「和風法菜」、「台魂法菜」、「中式法菜」，以本地風味、食材注入當代法餐的形式、體系之中，這類餐廳往往能登上《米芝蓮指南》等餐飲榜單，備受矚目。而早在五年前，提出「中式X法式」理念，開設餐廳VEA，並摘下一星殊榮的大廚鄭永麒(Vicky)，最近決定更進一步，在原餐廳的下層再開一間中菜餐館——永。

五年實踐 理解中菜世界

「始終從來未正式跟從一個中菜師傅，去學習傳統的中菜，所以永的菜式，都會注入我個人想法進去，嘗試從一個法國廚師的角度作切入。」Vicky道。永，絕非新瓶舊酒，做的跟VEA完全不同，所有菜式也從未在VEA出現過。「經營VEA的時候，無形中我給了一條規矩自己，若我想炮製傳統中菜裏面的一種材料時，我想改變其做法，放進VEA餐單前，我必先理解傳統是怎樣炮製， 才有資格去改變這種食材。」過去五年，Vicky最為人津津樂道的正是以法式技法處理中式海味——花膠、乾鮑、海參，在重塑這些食材的過程中，不停的學習、鍛煉、實驗，建構了個人對中菜世界的理解。「我私底下學習了各式各樣的中菜，那時候就開始炮製消夜給朋友試吃，就當作鍛煉，而那些技巧演變出來 ，終於也可以活用在永這間餐廳裏。」

重演婆婆拿手菜 鹹白蟹醇鮮甘香

從VIP Only的深夜食堂到堂堂正正地面向食客，永是百分百的中菜，並以Vicky 覺得最自在的方式呈現。跟VEA一樣，提供一組嘗味餐單，菜式編排、選材皆由主廚按時令而定。「我會放很多，我本身喜歡吃的東西在餐牌中，因為我媽媽是上海人，我爸爸是潮州人，像餐單中的黃花魚、獅頭魚，就是我從小到大吃慣，上海人喜歡吃的小鮮。」餐單不是那種用法式擺盤去裝飾咕嚕肉的千篇一律，菜式反而吃到個人色彩與故事性。去骨的酥炸小黃魚，配上松露蜜糖，家常燻魚的變調。另一道，上海鹹白蟹是昔日Vicky 婆婆的拿手菜，昔日用三點蟹，今天改用本地街市的白花蟹，以零下60℃速凍殺菌，更使醇鮮甘香的蟹膏，有如雪糕般的口感，加上熟蒜醋汁的襯托，滿口盡是花蟹鮮香，沒有一絲的腥氣。

「野生海鮮真的不同養的，那種鮮味真的很深厚 ，所以我每天也要特地到各街市走一趟，讓相熟檔口留起新鮮的魚貨給我。」海鮮都是本地街市的揀手貨，像訪問當天Vicky就拿出一尾海方脷，Vicky 將方脷香煎，迫出魚油香氣，魚尾、魚骨則熬成濃汁相配，上面放上切得極細的菜脯、唐芹、日本水果番茄，巧妙地將潮式蒸方脷二次創作。

煙燻乳鴿 工序繁複

野生海鮮吃的是鮮味，而對於肉類菜式，就大膽起用西式料理常見的熟成技巧，濃縮風味。來自德國的熟成櫃中掛了自家製的香腸、鹹肉、臘肉，另有鮮雞和乳鴿。「乳鴿，我們最少會熟成三日，如果我們把時間延長，乳鴿更會散發一種近似臘鴨的香味。」他說。乳鴿經過熟成後，表皮風乾，肉質軟化，再在精準控溫的油鍋上淋油生炸。看起來就像一般的生炸乳鴿，不過Vicky原來參考了潮州人做的蔗渣燻鴨，乳鴿預先經過蔗汁醃味，上桌前又用蔗渣煙燻，吃起來多了種討喜的甜香。而為了保持中菜那種熱騰騰上菜帶來的歡愉口感，永不少菜式也會選擇在客人面前完成烹調。像湯饌，碗中先放一尾日本甜蝦刺身，佐以台灣綠白菜與赤米蝦乾，滾熱的奶白斑骨魚湯會收在鐵鍋中，並在客人面前淋在甜蝦上，做出堂灼效果。另一道蟹粥，又是用小砂鍋堂弄，粥底兌上蟹殼熬的上湯，再放滿阿拉斯加蟹肉，上桌前一圈雞油、一撮菜脯，提味提鮮。

一碗蟹粥，熱辣暖胃，吃得出絕非那種「呃鬼佬」、「冷高貴」的所謂高級中菜，背後功夫紮實，給香港人看到高級精緻中菜的另一種可能性。「我們的中菜，所謂的精緻，那精細之處可能有點與別人不同 ，因為我們真的注入了一種法國餐廳的精神去經營，但跟五年前的VEA一樣，可能需要一些時間，令大家去理解我做的中菜。」 他說。不過要食到高級精緻中菜，絕非易事，餐廳開業不夠一星期已十分受食客歡迎，加上每晚只做一輪生意，要體驗這場結合了中式和法式的美食盛宴，要致電餐廳排waiting list才可以。

採訪、攝影：《飲食男女》

永 Wing

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 29樓

電話： 2711 0063

營業時間：星期一至六 6pm-10pm

訂座網址：www.wingrestaurant.hk

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