星馬菜開到成巷成市，但要食到正宗的味道就不容易。最近美心集團就在中環開了間全新的星馬餐廳，裝修摩登舒適，木紋桌椅搭配白簾，造型似足東南亞的度假村，另有戶外的露天雅座，坐擁無敵海景。餐廳由33年廚師經驗的馬來西亞大廚主理，醬汁香料大部份從星馬直送，務求呈現地道風味。

「我們以道地食材為主，調製出正宗的星馬味道，期望可以基於傳統，推出新派星馬菜品牌。」CaN LaH大廚張偉忠師傅指出，以金絲麥香大蝦球（$268）為例，一般的麥皮蝦多是簡單用麥皮、咖喱葉及指天椒炒香蝦球，但他們的做法就較繁複，先用馬來西亞白蘭他牛油炒香雞蛋黃，再加入新加坡麥皮，蛋香麥味豐富，蝦球爽脆惹味。

主菜還有酥皮焗阿參咖喱海斑球、檳城海鮮鴨蛋炒貴刁、麥香酥炸軟殼蟹、眼淚蝦棗等，甜品就有雪燕香芒椰子盅及娘惹糕點拼盤可供選擇。餐廳還特設主廚發辦SINGMAKASE，度身訂製時令菜式，滋補鱷魚尾膠養生湯（$218/ 兩位）就以鱷魚尾膠配合藥材熬製，湯底似足肉骨茶，清甜滋補；張師傅招牌生猛螃蟹（$498）就可選砂朥越黑胡椒或白胡椒製作，蟹肉飽滿惹味。環境開揚，食物亦地道，不過收費以星馬菜而言就相當進取了。

採訪、攝影：《飲食男女》

CaN LaH

地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3075號舖

電話：2802 9788

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

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