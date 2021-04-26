天下無不散之筵席，當大家離開公司，臨別依依，總會送上 散水餅 ，向一眾戰友道別。派散水餅這種香港職場文化由來已久，近年更成為不少網店、餅店、麵包店主攻的產品，亦是穩定的收入來源。挑選數間以散水餅名店，再推介合適做散水餅的新店，即使人已不在，同事們仍能記得那美味。

西環華爾登賣寫字牛油曲奇 「裝修都無你咁嘈」「你聽埋我講先」

有37年歷史的西環 華爾登 麵包餅店，6年前開始賣散水餅，念頭來自剛接手餅店的二代Naomi﹕「散水餅其實很久以前已有，只是之前的散水餅是西餅，那些一打半打的蛋糕，如果以曲奇餅做散水餅，我想約從七八年前開始。」

她笑言開頭做的曲奇餅也是正經款式，純粹是一塊牛油曲奇餅上有笑哈哈，大概兩三個月後，才開始忽發奇想去寫字，加上價錢便宜，寫字曲奇每塊18元起，每包唧花曲奇亦只是18元，與其他散水餅店比較，價錢親民，難怪大受歡迎。

Naomi透露起初客人大多訂20幾塊，提供寫字後，生意大增，現在基本日日都有散水餅單，每日最多接3至4單，約250塊，生意非常穩定。光顧華爾登的李小姐，雖然未曾派過有字的曲奇，但她收到後就表示印象深刻：「我最有印象的散水餅，就是收過一些，可能那個人自己在外面

找舖頭做了一些曲奇餅或者蛋糕，上面會寫一些訊息，或者直接寫上你的名字，我覺得都幾有心思。」Naomi笑説，新時代的散水餅不一定是表達感謝及再見，她亦為客人寫過不少有趣字句，如「裝修都無你咁嘈」、「你聽埋我講先」，趁最後一日返工好好抒發情感。

華爾登提供散水餅這6年，Naomi最難忘的單一生意就是500多塊曲奇，客人因非常滿意她的手藝，本來6,000多元的收費，最後豪贈3,000元小費，但她坦言相當辛苦：「每日最多只畫到250塊，要花6小時，我真的坐着不停地寫，而那6個小時我可以做其他事，做更加賺錢的事。」

之所以要花6小時才寫好，全因Namoi對寫字相當有要求：「因為我媽小時候訓練我，我寫錯字不能用塗改液，如果一篇作文去到最尾寫錯最後一個字，就要整篇再寫過，我都說我是由小一至小六，中一至中五的中英文書法比賽冠軍，完全沒想過長大後可以將寫字運用在這裏。」

連鎖咖啡店與謝曬皮合作 暗黑版散水Cupcake 「sick leave達人」、「蛇王阿姐」、「沒有你的日子我會更加珍惜我自己」、「青山依舊在lol」

近年散水餅受到商店重視，不少連鎖餅店如扮清糕、蛋撻王都推出爆笑版本，這種鬥包裝噱頭的潮流源頭，可能就是連鎖咖啡店Beans。

2018年，Beans與本地插畫家 謝曬皮 合作，設計散水餅包裝的插畫，一開始賣的是「元祖暗黑版」（$304），每件蛋糕都插上「媽劇霆」，「IT狗」，「打雜妹」及「腦細」等紙牌，盒面亦印有諷刺對聯「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同」。去年尾新推「彩色祝願版」（$304），插畫主要表達公司百態，相對溫和含蓄。

散水餅每盒12件，可選杯子蛋糕或散水撻，蛋糕有蘋果、士多啤梨、抹茶及藍莓，撻就是朱古力、雜莓、抹茶及檸檬口味。最盞鬼是每件甜品都插有得意牌仔，可選刻薄型或祝福為主，如「sick leave達人」、「蛇王阿姐」、「沒有你的日子我會更加珍惜我自己」、「青山依舊在lol」等，客人可選擇直送上門，或到多區分店自取。負責人因事忙而未能接受訪問，但透過文字回覆散水餅銷量甚好，近來每月銷量達到500多盒，成績相當驕人。

低調高手加入散水餅戰團 格仔餅醬料分裝入盒 一底$26

散水餅市場被人重視，自然有其他人踩過界分杯羹，其中居然有港式小食——格仔餅及雞蛋仔，更是城中名店低調高手大街小吃。

「我們在去年疫情時做了一個盒裝格仔餅，將格仔餅分開醬料入盒，讓客人在疫情期間不用在街上立刻食，可以帶走慢慢食。」低調高手大街小食老闆Michael指出，一直沒有想過散水餅這個概念，不過去年10月，有客人提出要求，而且一叫就買了60底。原本他一直擔心格仔餅外賣至客人公司後，口感會變差，但客人卻反映同事一致好評，於是正式推出。

雞蛋仔及格仔餅都可以包裝成散水餅，每底包裝費是原價上再加5元，一底$26起，可自取或送貨。Michael教路可用氣炸鍋、焗爐，甚至煎鍋翻熱，特別是鹹蛋黃口味，翻熱後反而更香，雖然沒有即製的新鮮熱辣，但依然可以做到外脆内軟的效果，相當不俗，他笑說﹕「其實客人收到我們品牌的格仔餅已經好開心，不用排隊就食到。」

雖然是名店，雞蛋仔及格仔餅亦一向受香港人歡迎，但Michael坦言散水餅單暫不算多，光顧客人多是街坊，目前為止約接了10單，平均每單有30至40底。最有印象的單就是近期接到，「客人說公司同事不會看中文，要求我們在標籤上將格仔餅及雞蛋仔轉做英文，我就想到原來這樣也可以讓外籍人士知道更多香港本土小食。」

美式曲奇+瑪德蓮

散水餅潮流不斷演變，最近也有多間餅店的產品，適合做散水餅。

大坑最近開業的美式曲奇店 Cookie Vission ，從網店起家，因大受歡迎而開實體店。店主曾到巴黎藍帶廚藝學院學藝，目前提供15款曲奇。跟其他美式曲奇比較，小店出品更香脆煙韌，而且每塊均有特色內餡，手掌般大約重150克，入口甜香豐富，比其他美式曲奇餅店更有層次。最受歡迎是葡撻曲奇($40)，朱古力果仁餅底加上葡撻吉士餡，外脆內軟，餡料軟滑；S’mores（$40）同樣是朱古力曲奇皮，加入肉桂粉增添香氣，面上是半融的棉花糖，內層還有濃郁的牛奶朱古力醬。價錢雖不便宜，但非常受歡迎，逢周末都快速售罄。

中環置地文華東方酒店，最近在商場內增設Pop Up餅店 LMO Freshly-Baked by Richard Ekkebus ，由廚藝總監 Richard Ekkebus 及法籍糕餅師傅 Valentin Mille主理，選用歐洲麵粉、朱古力等原材料製作。雖然以有24厘米大的巨型曲奇（$350）和20厘米長的巨型阿瑪菲檸檬瑪德蓮（$250）最受注目，但店內的新產品如朱古力心太軟（$50）、雲呢拿迷你忌廉泡芙（$35）、法式雲呢拿布丁撻（$40），大小適中，而且獨立包裝，亦很適合做散水餅，朱古力心太軟甚至盛放在碗內，還附上小湯匙，用來做散水餅，食用時很方便。

採訪、攝影：《飲食男女》

華爾登麵包餅店

地址：西環第二街120-126號仁福大廈地舖

營業時間：8am-8:30pm

電話：2915 2263

荳子集團散水餅：$304/盒起，提早3天訂貨

訂購網址： http://www.beanscafe.hk

訂購電話：5223 0146

低調高手大街小食

地址：筲箕灣筲箕灣東大街76A號B3號舖地下

電話：6601 5300

營業時間：星期一至日1pm-9pm

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