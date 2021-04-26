佐敦這間老字號麵店，有近63年歷史，多次榮獲米芝蓮必比登推介，口碑不錯。最近他們推出了幾款急凍食物，包括招牌虎蝦雲吞和水餃，讓大家在家中都可以享用米芝蓮美食。

虎蝦雲吞（$75/盒），一盒12隻，這店以虎蝦雲吞成名，主打只用蝦肉作餡料，真材實料。急凍版本煮法非常方便，煲滾水後加入，煮5分鐘就完成。雲吞每一粒都皮薄飽滿，大細剛好，可以一啖一粒，吃起來鮮甜爽口，在家可自行加配蝦子麵，風味更佳。另一款傳統水餃（$75/盒），一盒10隻，外形同樣飽滿，裏頭包住蝦、竹筍 、豬肉和冬菇，咬開口感豐富，非常滿足。

價錢貴絕同類產品，不過味道不錯，又是米芝蓮推介，如果平時在家，足不出戶都想吃到好東西，不妨考慮買盒慢慢吃吧。

購買地點：

荃錦中心本灣水產即日至4月29日

日出康城FreshMarket即日至4月29日

康山FreshMarket即日至4月29日

麥文記麵家

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：27365561

營業時間：12nn-12:30am

Facebook專頁：https://www.facebook.com/MakManKeeNoodleShop

採訪、攝影：飲食男女

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