蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

急凍雲吞｜63年老字號麵店推出家用急凍虎蝦雲吞 $75/盒 皮薄飽滿 一啖一粒鮮甜爽口

8小時前

佐敦這間老字號麵店，有近63年歷史，多次榮獲米芝蓮必比登推介，口碑不錯。最近他們推出了幾款急凍食物，包括招牌虎蝦雲吞和水餃，讓大家在家中都可以享用米芝蓮美食。

相關新聞：灣仔美食｜竹昇麵老師傅中風 22歲子承父業 自製雲吞皮麵條 老父：85分啦

虎蝦雲吞（$75/盒），一盒12隻，這店以虎蝦雲吞成名，主打只用蝦肉作餡料，真材實料。急凍版本煮法非常方便，煲滾水後加入，煮5分鐘就完成。雲吞每一粒都皮薄飽滿，大細剛好，可以一啖一粒，吃起來鮮甜爽口，在家可自行加配蝦子麵，風味更佳。另一款傳統水餃（$75/盒），一盒10隻，外形同樣飽滿，裏頭包住蝦、竹筍 、豬肉和冬菇，咬開口感豐富，非常滿足。

價錢貴絕同類產品，不過味道不錯，又是米芝蓮推介，如果平時在家，足不出戶都想吃到好東西，不妨考慮買盒慢慢吃吧。

相關新聞：新蒲崗美食雲吞麵｜師奶代夫撐起街坊雲吞麵檔 $39勁香豬油撈麵 日炸20斤豬油 「我係奴才命」

購買地點：

荃錦中心本灣水產即日至4月29日

日出康城FreshMarket即日至4月29日

康山FreshMarket即日至4月29日

麥文記麵家

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：27365561

營業時間：12nn-12:30am

Facebook專頁：https://www.facebook.com/MakManKeeNoodleShop

採訪、攝影：飲食男女

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

佐敦雲吞麵水餃港式速NEWS雲吞
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner