平日吃魚柳包，通常會到麥記，$11有交易。不過這款包，原來有個矜貴版，堪稱全城最貴魚柳包，在JW萬豪酒店的池畔餐廳Fish Bar內，每個賣$215，足足比快餐店貴20倍！到底有甚麼特別？

特選新鮮龍躉魚柳

入行廿多年的JW萬豪酒店行政總廚Tony Wong表示，雖然Fish Bar比平時快餐店賣貴20倍，十分離地，但百貨應百客，這包竟然是店內第二銷量最高的菜式。受歡迎，皆因貨真價實，從魚柳、麵包以至他他醬，都各有講究。

魚柳包主角當然是魚柳，平時快餐店魚柳包用急凍青衣、鱈魚、鱸魚等， Fish Bar就選用花尾龍躉，指定用2003年成立的本地公司亞洲水產旗下的海產品牌，標榜可持續發展，利用室內水循環系統養殖海魚，飼養池裏放入海水、消毒和UV，飼料使用麵粉和穀殼，搓成粒狀餵魚，養兩年、長成大約25斤後再屠宰。

養好的龍躉，再以日本流傳的活締(Ikejime)技術，以最快速度屠宰龍躉，減少壓力影響肉質，加上飼養過程不用任何化學藥物，切好的龍躉肉質鮮嫩滑溜，魚皮特別厚。切成手掌大，每片有180-200克重的魚柳後，就拿去炸，包裹魚柳的炸漿還會加入啤酒，因為啤酒所含氣泡在油炸時，令魚柳更鬆脆。

自製他他醬

另一主角麵包，餐廳選用意大利的Ciabatta麵包，特色是沒有加入雞蛋，材料只有橄欖油、鹽、水和高筋麵粉，一共發酵三次，麵包質地會特別鬆軟。Tony解釋之所不用平時漢堡包店常用的麵包（含蛋），全因龍躉肉質鮮甜，加上炸漿，兩者味道已經足夠，因此麵包不宜有雞蛋味，不然會蓋過魚的鮮味。

至於與魚柳是好朋友的他他醬，尋常快餐店多用現成的卡夫醬，頂多自家調校過，Fish Bar用的，卻是自製他他醬，用水瓜柳、酸青瓜、雞蛋碎和番荽，還有檸檬汁和自家製蛋黃醬製成，味道刻意調得較為清新而不酸，再配上火箭菜和車厘茄乾，味道更有變化。

魚柳三文治上枱時，第一印象是份量很大，是平時魚柳包的2倍份量。第一口咬下去，麵包真的非常鬆軟，完全沒有蘸上醬汁後的軟爛感覺；炸魚柳外層薄身香脆，微帶鹹味，雖然是油炸，卻不油膩，魚柳皮厚身多汁，入口滑溜，而且依然多汁。三文治夾着他他醬、火箭菜和車厘茄乾，他他醬微酸開胃，水瓜柳、酸青瓜的酸爽口感，能平衡炸魚的油膩感。價錢的確不便宜，但味道出色，環境更是大勝其他快餐店，貴不是沒道理。

Fish Bar

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店7樓平台

電話：2810 8366

營業時間：12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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