鬥便宜搶客，可能是食店要打擊對手的其中一個手段，最近有兩間粉麵店，就因為鬥便宜搶客鬥到街知巷聞。元朗谷亭街近月於老店勝利牛丸旁邊連開兩間粉麵店：潮成園手打魚蛋大王、銀河牛腩牛雜粉麵，兩間店舖只是相隔一個樓梯位。2月開張的潮成園，先以全場粉麵25元起作招徠，眼見銀河於4月2日開張，竟於4月13日突然以一招全場20元起搶客，於是銀河就以全場18元起還擊，之後兩店愈鬥愈便宜，更一度割喉式減至14元、 15元一碗魚蛋粉，成為街坊熱話。

劈價鬥平只玩半天

這個「叮一聲」的優惠，只維持了半日，因為潮成園翌日開門，就將魚蛋粉回復24元一碗的「正常價」，銀河跟風改賣24元一碗。兩店至今仍互不相讓，各自賣24元一碗魚蛋粉，繼續平通全港九新界。平有平食，到底哪一間的魚蛋粉較為美味？今次就找來資深粵菜大廚吳永皓師傅一試高下。

吳師傅的外婆是炮製魚蛋高手，他自小已經食慣正宗魚蛋粉，對魚蛋粉更有一定要求。「我婆婆當年做大牌檔，是40年前的名店，位於女人街的客家菜館日章居門前，每朝都有潮州大漢刮門鱔及九棍肉來打魚漿、淥魚蛋。何謂一碗好的魚蛋粉？夠彈牙就是最基本規矩，似湯圓般軟腍一定不可以。魚蛋最重要是不可以有魚腥味，如果魚肉不新鮮，口感食味都會大受影響。現在雖然有很多化學物品能夠除走魚腥味，但連魚味也一併去掉就得不償失。」

吳永皓師傅讚合格抵食

我們經常掛在口邊說吃魚蛋粉，而不是說吃魚蛋麵，吳師傅指出因為魚蛋與河粉是特別匹配、最對味，所以他走進潮成園立刻柯打魚蛋粉，第一件事就是品評其河粉。「全碗魚蛋粉我最喜歡它的河粉，一般麵店都會淥粉麵淥得不夠長時間，而河粉有一個特點，就是如煮麵時淥得不夠通透，無論之後放在湯中浸泡多久，也不能浸到變透明，因為澱粉質一遇到鹽就會定形，不能夠再軟再透。那證明這店河粉來貨水準好，也淥得夠時間，才會有腍滑的效果，這河粉狀態我是欣賞的。」

吳師傅續說：「湯底也不會太涸喉，喝得出是魚湯。至於魚蛋則並非我預期中會有魚的鮮味，現在魚味比較單薄及普通，如此價錢也不可以有太高要求，亦預計到品質不會是最高檔貨式，但口感爽彈的程度是可以的。」

至於主打牛腩牛雜的鄰店銀河，每碗魚蛋粉都是賣24元。「這河粉質素都幾好，我頗喜歡，來貨都算滑、質素不俗，算是抵食。它的魚蛋都合格，但不算很突出，而魚片比魚蛋更美味，如此價錢當然是超值。」

潮成園老闆：要和氣生財

吳師傅坦言以價錢只需24元一碗來說，兩店的魚蛋粉水準合格有餘，若真的要選擇一間的話，他則認為潮成園較美味，除了河粉夠滑，魚蛋亦更爽彈，這或跟其自設魚蛋工場有關。潮成園老闆林先生解釋：「我自從97年已經開麵店，旗下現有10間麵店，所以一早自設工場製造魚蛋及其他丸類，今次鬥減價只是想客人覺得平靚正、有着數而多多支持，薄利多銷，就可日日賣新鮮貨。」

其九龍分店最便宜都要賣26元一碗麵，所以他說元朗新店只賣24元真是非常「抵食」。「賣14元、15元一碗麵，絕對是成本價，沒甚生存空間。價錢便宜得來需要有一定水準，否則『平得唔食得』就是欺騙客人。最重要是和氣生財，你有你做，我有我做。」

銀河老闆：佢想頂冧全世界

銀河老闆鍾先生雖然不是以魚蛋粉作主打，但仍努力做好出品。「魚蛋雖然是交貨，但一定是用純魚打，不會溝雜魚，所以口感爽、有魚味。而粉麵用到最好最貴的永興粉麵廠出品，賣4.5元一斤，一般只需3.8至3.9元一斤；每碗都用了半斤粉麵，一斤只做到兩碗，所以很大碗、很抵食。」

他解釋當日跟潮成園鬥平價作招徠都是迫於無奈：「我絕對不是想撼死對方，初開張時都是賣正價32元一碗牛腩牛雜粉麵，對方就自動減價，第一日減兩元，由平時賣30元減至28元；到了第二日再減多3元，賣25元一碗，我都沒有理會，因為太忙，之後見工作做到七七八八，我就放個易拉架於門前，宣傳粉麵只賣24元一碗，對方又跟風減到20元，我又減多兩元至18元，他又即減至15元，我就減到14元。對方慣性手法是所有分店都想『頂冧全世界』，我卻不怕他，因為我仍有幾間分店、夠生意額，蝕得起。」

這一場減價戰，兩間粉麵店都是贏家，因為現在不少元朗街坊都記得他們，連廣告費都慳回；至於輸家就是一班聞風而至、想食14元碗魚蛋粉的食客，因為減價戰只維時一日，現在要付出24元才食到魚蛋粉了。

採訪、攝影：《飲食男女》

潮成園手打魚蛋大王

地址：元朗谷亭街5號地舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日24小時營業

銀河牛腩牛雜粉麵

地址：元朗谷亭街7號傑文樓地下

電話：從缺

營業時間：星期一至日6am-2am

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