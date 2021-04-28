與兩餸飯相關的關鍵詞，不一定是好吃，但一定是便宜快捷，因此長開長有，過去一年遍佈港九新界。集合眾多小食店的尖東，最近就新開一間兩餸飯外賣店，以食神對白「一字記之曰心」為店名，定價卻打破兩餸飯必定便宜的定律，質素又成正比嗎？

餐牌是手寫，方便每天更換款式。看一看價錢，一餸飯$43、兩餸飯$51、三餸飯$59，定價甚至比港島區的$35兩餸飯店更高。未知是否價錢定位加上新開業，到了午飯時間，同一條街的車仔麵店、小食檔都人龍不絕，但選擇「一字記之曰心」的客人卻不算多，很多人在店外看看便離開。張小姐是其中一位：「我沒有興趣，因為客人不多，所以不想嘗試，不過價錢算正常， 因為附近餐廳的價位也是50多元，所以差不多吧。」

每天提供十款餸左右，比起一般兩餸飯餐廳所提供的二十多款，款式不算多，另外也有八款外賣小食如炸雞、煎釀三寶、薯餅。試了三款菜式，分別是兩餸飯店必有的椒鹽豬扒、涼瓜炆排骨和粟米班腩。價錢並不包括飲品，由於外賣盒是分隔型硬盒，所以盛載餸的位置不多，比部份兩餸飯店的爆飯盒賣相就差點了。

椒鹽豬扒的蒜香味頗濃郁，是厚切豬扒；而涼瓜排骨夠味，醬汁很適合配飯，最後粟米班腩外形大件，可惜咬下去麵粉感很重。暫時因客人少的關係，更換餸菜的速度較慢，食物不如其他店熱辣辣。街坊又認為如何呢﹖在附近上班的婆婆則認為比茶餐廳優秀：「亦好吃，我光顧了數次。我不吃飯，我喜歡他們的菜，比如是炸雞蛋、椒鹽豬扒、炸雞肉都不錯，店內乾淨企理，價錢不算太貴，算中等，茶餐廳也是50多元。」

採訪：飲食男女

一字記之曰心

地址：尖東科學館道14號新文華中心地下60號舖

電話： 5170 6547

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