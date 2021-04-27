今年5月9日是母親節，限聚令進一步放寬，更方便和家人齊齊去慶祝，一家大小都適合的自助餐當然是首選。不過近年在Staycation熱潮下，不少酒店都傳出因住客太多，餐廳做到踢腳、質素不穩的問題，因此更要精挑細選。

今年多間酒店都推出母親節自助餐，在失業率高企下，價錢較以往母親節下調起碼一兩成，而且大部份在截稿時(4月27日)都仍然有座位。以下12間自助餐，遍佈港九新界，可以和親愛的母親大人吃頓美味自助餐。

九龍母親節自助餐

1. J’s Bar Bistro

地址﹕尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店2樓

供應時間﹕2021年5月8及9日早午餐時段

電話﹕2733 2088

收費﹕5月8日(成人$588小童$358)，5月9日(成人$688小童$418)

註﹕首10名顧客有85折優惠、可於餐廳電視向母親留言、每位母親可享無酒精飲品一杯及心形朱古力脆皮雪糕一客

如果偏好歐陸菜或不想晚餐吃太飽，就可以試一試這家館的半自助Brunch。每人一份凍海鮮盤，包括緬因州龍蝦尾、鱈場蟹腳、蝦、青口、海蜆，任食多款頭盤、沙律、法國芝士、現場即切的西班牙伊比利亞5J黑毛豬風乾火腿，以及甜品如血橙焦糖布丁、柑橘柚子白朱古力蛋糕及招牌鮮果拿破崙。主菜4選1，包括法式寶雲酥羊柳、煎帶子意大利粉配香辣蒜片汁等。選擇多、味道好，環境是歐陸小酒館的摩登設計，很適合愛拍照打卡的媽媽。

2. 雅苑座

地址：尖沙嘴麼地道 69號帝苑酒店 3樓

供應時間﹕2021年5月8及9日午餐(12nn-2:30、3pm-5:30pm)晚餐(6:30pm-9:45pm)

電話：2733 2030

收費﹕5月8日午餐(成人$468 小童$368)晚餐(成人$748 小童$568)，5月9日午餐(成人$558 小童$458)晚餐($748小童$568)

註﹕每位母親送一份椰汁金箔燕窩燉蛋白、每位自助晚餐客人加送一份帝苑軒紅燒鮑魚併金蒜上湯龍蝦、與媽媽一同發放祝福氣球、可透過電視螢幕表達對母親的愛意 (需3天前致電餐廳)

位於酒店中央的雅苑座環境開揚，向來是不少人光顧客自助餐的熱點。雖然沒有折扣，但敬送優惠多，每位母親獲贈一客椰汁金箔燕窩燉蛋白，每位客人又會送帝苑軒蠔皇鮑魚併金蒜上湯龍蝦一客。

母親節期間提供限定熱盤，包括一口煎鴨肝配無花果醬、各款焗蠔、法式田螺、大蒜紅花煮蜆、金銀蒜蒸扇貝、鮑魚龍蝦海鮮焗飯、炸蝦天婦羅等，比平時豐富。平時自助晚餐的冰鎮海鮮如波士頓龍蝦、法國麵包蟹、加拿大蟹腳、翡翠螺、凍蝦、藍青口會繼續提供，另有即切魚生、特色火炙壽司、由師傅於現場即點即做的日式爐端燒牛舌、雞軟骨、甜薯及南瓜等。還有頭盤如鮑魚海鮮凍批、柚子海鮮沙律及蟹肉海鮮沙律等；廣東燒味檔供應燒腩仔、燒鴨、叉燒及馳名海南雞飯等。20款精緻甜品不可錯過，因包括餅店的皇牌蝴蝶酥及雜果拿破崙。藍莓芝士餅、冰皮朱古力卷、Haagen-Dazs雪糕、意大利芝士餅、即制班戟及鮮甜水果等。價錢已包括任飲果汁汽水。

3. Café East

地址﹕尖沙嘴東部麼地道72號千禧新世界香港酒店

供應時間﹕2021年5月8及9日午餐、下午茶及晚餐

電話﹕2313 4222

收費﹕自助午餐(成人$468，小童（3-11歲）$328)；下午茶(成人$388，小童$238)；自助晚餐(成人$698，小童$468)

註﹕光顧7天前於酒店官網https://bit.ly/2W1Os2s 免費登記成為會員，有75折

環境闊落，客人不多。成人原價$468至$698，以如今市道而言是中上價位，但光顧前7天上網免費登記成會員，就有75折，成人加一後不用$500，尖東一帶而言相當化算。

食物有無限量供應的冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹及青口；新鮮刺身如甜蝦、北海道帶子、油甘魚及象拔蚌。熱盤就有猴頭菇海螺燉竹絲雞湯、香檳芝士白汁焗波士頓龍蝦、泰式鮮胡椒炒肉蟹、蒜香豆豉蒸蟠龍鱔，算多元化。甜品就以滋潤的椰汁燉燕窩及桃膠椰奶布甸為主題，美中不足是沒有母親專享甜品或菜式。

4. The Market

地址﹕尖沙嘴科學館道17號唯港薈2樓

供應時間﹕周末早午餐、星期五至日晚餐時段及公眾假期供應

電話﹕3400 1308

收費﹕周末早午餐（星期六日及公眾假期）(成人$638小童(3-11歲)$408；星期五至日及公眾假期晚餐(成人$848小童$578)

一向有口碑的唯港薈The Market雖然價錢不便宜，但最近新增設生蠔吧，有廚師即席開新鮮生蠔，包括來自法國諾曼第（Normandy）、布列塔尼（Brittany）的出品，包括芬迪奇四號、布列塔尼四號及諾曼第金牌四號生蠔等等。生蠔皮薄肉厚，蠔味及海水餘韻悠長，可配搭經典雞尾酒醬、紅醋汁及檸檬汁等。

平日供應的海鮮、日式刺身、星洲叻沙至正宗印度咖喱，港式片皮鴨到招牌榴槤甜品亦繼續提供。

5. Park Café

地址﹕尖沙嘴漆咸道南61-65號百樂酒店4樓

供應時間﹕2021年5月8日及至9日的自助午餐 (12nn-2:30pm)及自助晚餐(6:30pm-9:30pm)

電話﹕2731 2168、6588 0682( WhatsApp )

收費﹕5月8日午餐成人$278 小童$248，晚餐成人$548小童$368；5月9日午餐成人$308 小童$268，晚餐成人$578小童$388

註﹕5月1日前訂位並留訂金$100，自助午餐有75折，自助晚餐有7折；於母親節當日(5月9日)惠顧自助晚餐，每位母親可額外獲贈原個木瓜桃膠燉鮮奶一客和母親節限定禮品一份。

尖沙嘴區較為人熟悉的酒店自助餐中，以尖沙嘴百樂酒店的自助餐最抵，價錢比同區其他酒店已平一截，提早訂位還有7折至75折，抵得沒話說。

母親節自助晚餐以澳洲和牛及花膠為主題，提供菜式包括松露野菌花膠炒魚塊、中式清湯炆和牛腩、酥皮花膠海鮮龍蝦湯、和牛粒鴨肝蔥粒炒飯和限時供應的香脆豬腩配自製蘋果醬和片皮烤鴨等。每位食客更可獲贈鮑汁燴花膠鴨掌煲一客，軟腍的花膠加上入味的鴨掌，媽媽必定喜歡。

平時有的菜式亦繼續供應，如加拿大鱈場蟹腳、法國麵包蟹、新西蘭藍青口、小龍蝦、花螺及白蜆、即切刺身，包括三文魚、希靈魚、鯛魚、帝皇蟹柳和象拔蚌、各式壽司卷物、沙律、燒新西蘭肉眼扒、即燒香草煎羊架、中式湯粉麵。雖然價錢便宜，但甜品選擇亦多，有即製花膠椰汁燉蛋白、即焗芝士蛋白撻、限時供應的火焰雪山和10多款口味的瑞士MOVENPICK雪糕等。相當抵食。

6. Café 103

地址：九龍柯士甸道西 1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店 103樓

供應時間﹕2021年5月8日至9日的自助午餐(12nn-2:30pm)及自助晚餐(6:30pm-9:30pm)

電話﹕2263 2270

收費﹕5月8日至9日，午餐成人$898小童(3-12歲)$478，晚餐成人$998小童$588

註﹕每位女士將獲得精美鮮花一板支

荷包豐厚的子女，可考慮居高臨下的海景Café ，令母親大人難忘。提供過百款選擇，包括生蠔、刺身、凍海鲜如波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等，另有燒牛肉及羊髀、中菜如花膠扣鮑魚菇、點心、芝士和甜品，選擇非常多元化。價錢貴，全因包括任飲，成人可選意大利有氣酒、指定白酒及紅酒、橙汁及汽水，小童就可任飲橙汁及汽水。

7. The Food Gallery

地址﹕尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

供應時間﹕2021年5月8日至9日的自助午餐(11:45am-1:45pm，2:15pm-4:15pm)及自助晚餐(6pm-10pm)

電話﹕2132 7898

收費﹕5月8日至9日，午餐成人$498小童$249，晚餐成人$768小童(4-11歲)$384

註﹕網上訂位有85折

母親節期間，提供八款最受歡迎的海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等，更有多款惹人垂涎的鮮味日式刺身和其他國際美食亦包括香煎鴨肝、炭燒肉眼扒及新西蘭羊扒、紅燒牛臉頰、中式脆皮乳豬、中式燉湯等。甜品非常搶眼，推出多款吸睛創新的母親節甜點如朱古力心太軟、荔枝小紅莓海綿蛋糕、蝶豆花茶果凍、白朱古力柚子慕絲、熱情果朱古力杯子蛋糕，以及紫色的朱古力噴泉等。

所有晚餐客人均可享一份蛋白燉燕窩，以及鮑魚燉雞湯；所有母親皆可額外享免費葡萄氣酒一杯。

8. The Place

地址﹕旺角上海街555號康得思酒店L樓層

供應時間﹕2021年5月8日至9日的自助午餐(11:30am-1:30pm，2pm-4pm)及自助晚餐(5pm-7:30pm，8pm-10pm)

電話﹕3552 3028，6656 2680(WhatsApp)

收費﹕5月8日午餐成人$508小童$388，晚餐成人$738小童$518；5月9日午餐成人$508 小童$388，晚餐成人$688小童$498

註﹕4月30日前訂座並繳付全數，可享自助午餐或自助晚餐85折優惠；每位媽媽於母親節當日光顧可獲贈法國嬌蘭殿級蜂皇禮品一份 (原價$506)

母親節自助餐沒有特別主題，提供平時都有的新鮮生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦、即切空運刺身包括三文魚及吞拿魚等，以及威靈頓牛扒。晚餐時段還有更多高級海鮮及扒類菜式，如加拿大鱈場蟹腳、肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨及滋補足料燉湯等。另有甜品如滋補原盅海底椰燉燕窩、桃膠北海道牛乳布甸、北海道蜜瓜慕絲蛋糕等。最大賣點是母親節當天光顧，所有媽媽會獲贈一份原價$506的法國嬌蘭殿級蜂皇禮品，有得食兼有禮物，媽媽一定開心。

9. 花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

供應時間：2021年5月8日至9日的自助午餐(11:30am-20pm，2:30pm-5pm)及自助晚餐(5:30pm-7:30pm，8pm-10pm)

電話：2622 6154

收費﹕5月8日午餐成人$495小童(5-11歲)$374、成人$429小童(5-11歲)$330；晚餐成人$811.8小童(5-11歲)$525.8；5月9日午餐成人$565.5 小童(5-11歲)$423.5，晚餐成人$855.8小童(5-11歲)$547.8

註﹕5月8日及9日自助晚餐，每位媽媽可獲贈一份川貝百合燉花膠龍蝦蛋白豆乳及一客草莓玫瑰杯子蛋糕；首80預訂客人及1-8位繳付全費後，可享優惠，每人$350-585不等

帝京酒店花月庭經常推出不同主題的自助餐，母親節加添多款花膠及鮑魚菜式，如賽螃花膠鮑魚海鮮窩巴、焗和風鮑魚花膠角野菜香酥盒，平時供應的即開生蠔、松葉蟹腳、爐端燒、香煎鴨肝配蘋果醬亦繼續有售，而酒店招牌的造型蛋糕亦於自助餐內提供，包括華麗女皇 - 草莓玫瑰蛋糕、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕等。

港島母親節自助餐

10. 快船廊

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

供應時間﹕2021年5月9日自助早午餐(11:30am – 1:45pm及2:15pm – 5pm，只剩下第二時段)及晚餐(6:30pm-10pm)

電話﹕2825 4000

收費﹕早午餐成人$728小童(3-11歲)$428，晚餐成人$728小童$428

註﹕早午餐加$438至$538可任飲Moët & Chandon Impérial Brut香檳及Moët & Chandon Grand Vintage Brut 2012；晚餐加$438可任飲Moët & Chandon Impérial Champagne

要數本地老牌星級酒店，文華東方酒店一定是龍頭，位於閣樓的快船廊自助餐亦一向有口碑。早午餐及晚餐提供凍盤、刺身、凍盤海鮮、即開生蠔、即製班尼迪蛋、芝士拼盤、煎鵝肝、即煮意粉站、燒牛肉及燒春雞等。賣點是加錢可以任飲Moët & Chandon香檳，非常適合愛飲兩杯的母親。

11. JW咖啡室

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

供應時間﹕每天供應的自助午餐(12nn-2pm，2:30pm-4:30pm)及自助晚餐(5:30pm-7:30pm，8pm-10pm)

電話﹕2810 8366

收費﹕自助午餐成人$568-658，小童$398-458；自助晚餐成人$798，小童$558

JW 咖啡室賣點有二，第一是提供11個即場烹調的區域，廚師會即席烹煮麵、甜品等各類菜式，每樣食物都是新鮮熱燙。另一賣點就是回本菜式多，蟹腳、波士頓龍蝦、即製手握壽司和刺身、燜5至6頭南非鮑魚、蠔皇燜花膠和海參，非常適合年長家人的口味。

離島母親節自助餐

12. 豐盛閣

地址：新界馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店

供應時間：2021年5月8日至9日 12nn至3pm

電話﹕3411 8836

收費: 成人$368，小童(3-11歲) $228

註﹕5月7日前訂位有9折

怕自助餐人山人海，又想欣賞海景﹖位於馬灣的挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳，客人不多，餐廳有一半都能看到窗外的青馬大橋、汀九橋及東灣海灘景色。母親節期間只提供自助午餐，包括燒美國有骨肉眼牛肉、燒羊架配露絲瑪利汁、慢煮美國豬柳、櫻花蝦海鮮炒飯、滋補的燴花膠北菇鴨掌、日式刺身及壽司、新西蘭青口及翡翠螺等海鮮冷盤，另有七八款甜品及任食的Mövenpick Ice-cream。所有母親就會奉送一客金箔燕窩黑芝麻燉蛋白。

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