香港人喜歡吃火鍋，無論天氣寒冷還是熱，幾個人聚會總愛烚下烚下。位於D2內的中菜廳大公別館，最近就開了一間店中店，於偏廳開設別館，主打港式火鍋，湯底有心思。

「我們餐廳特別做了個佛跳牆，湯底用老雞、赤肉、雞腳等熬製兩日，再準備一隻起骨的全雞，釀入關東遼參、新鮮鮑魚、瑤柱、花膠、蹄筋及素翅，大概滾10分鐘後，就由侍應在客人面前剪開。」大公別館行政總廚陳偉庭補充，佛跳牆湯鍋（$1,488）須提前一天預訂，湯頭又濃又鮮，滋補養身。

餐廳還提供7款特色湯底：花膠濃湯雞鍋、鯊魚骨胡椒鮮豬骨煲、沙嗲安格斯牛肉湯鍋、天麻魚頭棉花鍋、川蜀麻辣鍋、山珍菌皇清湯鍋及養生藥膳湯鍋，特別推薦花膠濃湯雞鍋，湯底呈奶白，入口濃厚有膠質，三黃雞肉質嫩滑；喜歡食海鮮的可以食魚頭鍋，濃郁鮮味，隨湯附上魚頭，骨膠原豐富。

配料主打本地新鮮牛肉，分別有牛頸脊、池板及吊龍，另外還有少見的牛胸油，爽口不韌，牛味香濃，肉類還有美國安格斯牛小排、花雕雞件、西班牙黑毛豬腩片等。另外還有鮑魚雞粒餃、新鮮紫淮山、自家製千層枝竹、秘製四寶丸（$128）等，包括脆骨烏雞丸、芥末豬肉丸、芫荽牛肉丸及芝心墨魚丸，配搭創新有趣。

採訪、攝影：《飲食男女》

大公別館

地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期10樓A

電話：2743 8055

營業時間：星期一至五12nn-3pm，6pm-10pm；星期六至日及公眾假期11am-3pm，6pm-10pm

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