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生日蛋糕推薦｜長沙灣小店泰國果雕高手 $300芒果糯米飯蛋糕最受歡迎

9小時前

在西方和東方飲食文化當中，有不少花的元素，不管是擺盤還是食材運用，令其賣相和味道昇華，提升食慾。這種需要刀工的作品，其實不一定只在高級餐廳才能嚐到，長沙灣泰式小食店I’m Thai竟然也有，而且是香港少見的生果雕刻

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泰國人老闆自學生果雕刻

I’m Thai老闆鄭先生來自泰國，在泰國廚藝大學畢業，隨父母來港生活後，曾在十多間泰菜館擔任大廚，略懂說廣東話。前年和太太在長沙灣開外賣店，賣正宗泰國街頭小食串燒，但只有熟客才知道，這間外賣小店有供應非常花工夫的生果雕刻，全出自老闆手藝。

「十多年前在香港學的，看見師傅們在雕花，覺得很厲害，所以也想嘗試。」鄭先生先看師傅們示範，再慢慢練習，之後他到泰國進修廚藝時，也有學習果雕技巧。他笑言，果雕還有很多需要進步的地方，例如要學習更多新花紋，有時候也需要自創花紋，雕刻十多年，才能做出現在的成品。

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果雕用的生果最重要新鮮

除了不停練習技巧，鄭先生指果雕要出色，最重要是線條要分明，有兩點需要注意。第一，生果一定要新鮮，例如西瓜，一定要選夠圓的，瓜蒂稍微彎曲、新鮮青綠的，保證夠甜。第二，刀要夠鋒利，才能雕出仔細的花紋，現時他用的，就是專門雕刻生果的雕花刀。

他表示其實任何生果都能做出果雕，但切忌過熟：「例如青木瓜，如果太熟會很困難，要很小心雕，因為果肉會過腍。」

他補充果雕步驟其實不難，首先在西瓜上描寫草稿，有時會根據客人要求，把指定名字雕上，然後下刀開始雕。如果是簡單花紋如平時線條，通常二十至三十分鐘便能完成，複雜的立體造型，則需要一至兩小時。

芒果糯米飯蛋糕最受歡迎

除了果雕，店內還有另一款以芒果為主角的芒果糯米飯蛋糕，也盡顯刀工。

芒果糯米飯蛋糕的步驟多點，前一天要先浸好糯米，第二天開工時煮熟，加入椰汁攪勻，就如普通的糯米飯做法。鄭先生將糯米飯放入蛋糕模裏，一層糯米飯，一層芒果，做成蛋糕的形狀。另一方面，由於要把芒果切片，做成玫瑰的形狀，芒果不能太熟，也不可以太細個。最後在糯米飯蛋糕上放上芒果，亮點是砌成玫瑰模樣，加上金箔等裝飾，便能完成。

果雕作品都是獨一無二，全部由老闆親手製作，只要提早兩至三日預訂，就能有與別不同的花紋和要求，價錢亦便宜，果雕從$200就有交易，芒果蛋糕也只是$300，已足夠四五人分享。有興趣和朋友慶祝印象難忘的生日，就可以一試。

I’m Thai

地址：長沙灣東沙島街171-175號富華閣地下E號舖

營業時間：星期一至日6pm-2am

電話：5281 3729 / 5546 6749

採訪、攝影：《飲食男女》

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