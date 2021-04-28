西式罐頭湯代表，除了羅宋湯，粟米湯絕對榜上有名。打開罐頭，直接加熱，又或者加入適量開水煲滾，便可以食用，方便快捷，滿滿的粟米粒，飽肚美味。不少人家中總要有幾罐看門口。市面上有不少的罐頭粟米湯選擇，今次由名廚Ricky，跟我們一試七款市面上常見的罐頭粟米湯，看看哪一款最好味？

Ricky指罐頭粟米湯是不少人的兒時回憶，因為是去西餐廳必點的湯，一開始是用忌廉粟米開水打芡，再加點雞蛋做蛋花煮成的粟米湯，後來進化到有現成的粟米湯，有些甚至不用加水。他認為好的罐頭粟米湯，湯底的顏色要金黃，質感夠順滑，有粟米味，不需太多雜味；粟米份量不一定要多，但要香甜飽滿，不能有太多纖維。今次以湯底及粟米兩項作評分標準，每項5分，最高10分。

力高牌粟米碎濕濕

首先是金味牌忌廉黃粟（$9.9）。顏色近似粟米，Ricky認為味道跟他小時候喝的粟米湯一模一樣，但稍為甜，而甜味並不是來自粟米，是加工的味道，質感較濃稠，但不是加了忌廉或牛奶，估計加了澱粉。粟米份量多，但參差不齊，Ricky說：「看似用牙咬出來的樣子，沒有一粒是完整的。」(6.5/10分)

第二款是力高的忌廉黃粟蓉（$9.6）。顏色同樣近似粟米色，但湯底相對沒那麼甜，湯底有很多碎濕濕的粟米，質感不順滑，「似粥多過似粟米湯。」原粒的粟米份量同樣多，入口沒那麼多渣，味道亦較平和，似粟米原本的味道。(7/10分)

第三款是S & W粟米蓉（$10.5）。顏色較為深沉，質感較似糊仔，明顯有調過味，較不自然而且帶鹹；粟米飽滿脹身，惟纖維較多。(6.5/10分)

第四款是萬歲忌廉粟米蓉（$13.9）。同樣是正常粟米湯的顏色，湯底的粟米打得很溶，使湯的質感似粥，入口有些不自然的甜味；粟米粒味甜，雖然圓粒但不夠飽滿。(6/10分)

金寶牌粟米皮韌肉腍

第五款是最為人熟悉的金寶金黃粟米湯（$13.9）。質感順滑，但人工味道太重，一喝就能感到應該添加了不少增味劑之類；粟米看似飽滿，但皮韌肉腍，毫無口感，整體水平都不太行。(5/10分)

第六款是地捫鮮奶粟米湯（$10）。顏色夠金黃，質地亦不錯，卻有種印度香料的味道；粟米份量不算很多，但粟米味足夠。雖然粟米出色，但湯底拉低了整體分數。(6/10分)

最後一款是Asahi POKKA SAPPORO（$6.5）。顏色偏白，感覺並不濃稠，但入口順滑，而且意外地有濃濃的粟米天然甜味；粟米本身比湯底更甜，味道天然，而且不惜工本，把粟米的根位完全切除，只留下最飽滿的位置。無論湯或是粟米，同樣高質。(9/10分)

試過七款罐頭粟米湯後， Ricky最終覺得Asahi的POKKA SAPPORO最優勝，無論湯底或是粟米同樣味道天然鮮甜，比其他六款優勝。

採訪、攝影：《飲食男女》

金味牌忌廉黃粟

價錢：$9.9

售賣地點：HKTVMALL

Ligo 忌廉粟米湯

價錢：$9.6

售賣地點：百佳超級市場、HKTVMALL

S & W粟米蓉

價錢：$10.5

售賣地點：各大超級市場

萬歲忌廉粟米蓉

價錢：$13.9

售賣地點：各大超級市場

金寶金黃粟米湯

價錢：$13.8

售賣地點：各大超級市場

地捫鮮奶粟米湯

價錢：$10

售賣地點：各大超級市場

Asahi POKKA SAPPORO

價錢：$6.5

售賣地點：759阿信屋、HKTVMALL

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