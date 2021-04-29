我今次為大家示範的是糟溜魚片，不是醋溜魚片。大家出去點菜的時候，一定要留意，因為是兩個不一樣的菜式。糟溜顧名思義就是用糟鹵做的，醋溜就是用白醋或鎮江醋做的。我們一家喜愛糟溜遠超於醋溜，但一直很少在家中做，因為魚片要滑溜溜一定要先泡嫩油，要用很多油，直至最近無意中看到老師傅教用滾水汆水浸熟，一樣做到滑溜溜的效果，馬上立刻照做，味道好到令食慣好嘢的大小T呱呱叫，真係唔簡單！不過做法真係好簡單，就快到母親節，呢個餸絕對睇得食得兼打得，肯定個個讚，廚藝好精湛！

大小T從來不喜歡吃淡水魚，不過桂花魚是例外。我在九龍城街市根記淡水魚，可以買到兩至三斤的淡水魚，不要以為很大條，其實起肉之後，得番三分一。魚頭、魚骨還有魚腩，絕對不能浪費，可以煎香煮湯，我喜歡保留做水煮魚食埋佢。水煮魚點樣整？記得追住睇《飲食男女》「Son姐煮場」啦！糟鹵九龍城新三陽一定有，或者其他南貨舖都會有。桂花糖我用的是自家品牌，Son級推介的桂花蜜，沒有桂花蜜的話，用其他糖亦可，記得不要一次過落太多，還有一定要試味。

其實這個餸並沒有甚麼竅門，只要魚片洗乾淨擠乾水才醃，千萬不要心急，水一定要夠多，先煮大滾水，落魚片之前要收細火，加水之後用筷子輕輕攪拌，搞散魚片，用慢火浸熟。

雲耳的份量絕對可以因應自己的喜歡加多減少，我們一家都喜歡，所以用的份量亦比較多。汁液的份量要因應雲耳的份量加多減少。

因為糟鹵本身夠鹹味，我用的份量亦多，所以毋須加鹽調味，如果用得少的話，可以酌量加鹽。至於紹興酒，如果喜歡酒味濃，可以不兌水全部用紹興酒都得。

這個傳統菜式我唯一做的改動，就是用馬蹄粉代替生粉，不過馬蹄粉比較貴，如果平時不會用，只用一次的話不化算，大家用生粉就好了。

很少長篇大論為大家做技術性的補充，不過我收集了大家的意見，原來我覺得很簡單，但煮食新手覺得不簡單，希望詳細講解會對大家有幫助。一次生兩次熟，煮多幾次自然就熟手啦！

材料：

桂花魚1條起肉 （重量最少1斤以上）

蛋白1隻

紹興酒1碗

糟鹵1碗

桂花糖1小碗

鎮江醋1湯匙

雲耳、薑適量

胡椒粉少許

生粉、馬蹄粉適量

做法：

1.桂花魚片洗乾淨擠乾水

2.魚片用胡椒粉、鹽、紹興酒、蛋白、生粉醃15分鐘左右備用

3.雲耳浸水，汆水過冷河，放在碟內墊底

4.煮滾水，收細火，慢火浸熟魚片，小心撈出備用

5.燒紅鑊爆香薑片後取出，加酒、糟鹵、桂花糖、鎮江醋及適量水煮滾

6.加入桂花魚片

7.取適量馬蹄粉加水開勻，慢慢加入收汁至喜愛的濃稠度

8.鋪在碟中的雲耳上趁熱食

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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