如果是美式漢堡粉絲，可能會吃過Texas Burger， 約10年前在天后開業後，後來搬到旺角，一直口碑不錯，餐廳就在荃灣開姊妹店B.O.T.H. by Texas Burger。

「這是一間正式的西餐廳，食物款式比較多，比起我們其他店少了一份快餐感覺，希望環境和裝修都讓客人可以坐得比較舒適。」負責人Spencer表示，連漢堡都有新款式，例如燒牛骨髓芝士漢堡( $238），在坊間很少見。餐廳燒香牛骨髓，再配上招牌芝士漢堡包，客人進食時可以自行塗抹上去，吃起來滿口油香，跟用美國安格斯牛肉製成的漢堡扒非常匹配。「為甚麼我會有這個意念呢？是因為我們原有的漢堡扒，在數年前的口味比較油膩。」後來因客人反映，廚師改良了當中的成份比例。不過廚師認為，仍然有一部份的客人喜歡品嚐牛肉的油脂香氣，所以便推出了這款燒牛骨髓漢堡，讓客人可以控制漢堡包油分。

如果不想吃漢堡包，餐廳也提供其他選擇。廣島蠔班尼迪蛋（$138)份量豐富。「其實用日本蠔肉，蘸上啤酒脆漿然後油炸，之後配上海膽汁、海鮮汁，再加上荷蘭汁一起享用。」Spencer說。除了炸廣島蠔，還有英式早餐中常見的班尼迪蛋。廣島蠔外皮炸得酥脆，裏頭的蠔肉鮮味，配上流心蛋黃，味道不錯。松露蟹肉炒蛋吐司($138），用新鮮蟹肉配上炒蛋，再加上松露片，松露香氣撲鼻，以同一商場出品而言，消費偏高，幸好環境舒適，光線透過商場玻璃映進室內，食物亦有質素，是周末吃Brunch的好去處。

B.O.T.H. by Texas Burger

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓337號舖

電話：3705 2955

營業時間：星期一至五 11:30am-10pm ，星期六、日及公眾假期 12nn-10:30pm

採訪、攝影：飲食男女

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