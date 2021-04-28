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土瓜灣美食｜旺角老字號浩記甜品搬舖 $28桑寄生蛋茶 空間大一倍無加價 不賣粢飯專心做糖水

9小時前

於旺角營業三十三年的浩記甜品館，是典型的港式糖水店，以往由來自上海的連太經營，以上海鹹豆漿及即製粢飯為賣點，後來因年齡大、無法準備眾多食物而取消，但店內的芝麻糊、紅豆沙亦有名。不過最近小店就撤出旺角，搬到土瓜灣。

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「舊店空間不大，做了幾十年，有生意的時候，客人都坐不下，外面又要排隊。」老闆娘連太指，自從肺炎爆發後，需要社交距離，餐廳即使坐滿，也只得十多個客人，所以決定找一個新舖位。

從旺角搬往土瓜灣，新店比舊舖大一倍，依舊以傳統糖水店為主題，多加數張桌子，客人也坐得舒服。離開了熟悉的旺角街頭，連太坦承初時也擔心客人不會來：「我們相信只要食物美味也能吸引到客人。」

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搬舖後，雖然地方大一倍，但租金合理，浩記甜品賣的糖水都沒有加價，可惜是舊店成名作的粢飯卻沒有恢復供應，現時和連太女兒一起打理小店的女婿Johnny表示：「現在沒有賣小食了，想專心做好糖水。」

糖水做法不變，不用砂糖調味，用黃糖、冰糖等，免有涸喉感。以廿多款傳統舊式糖水為主，也有數款芒果撈系列。芝麻糊就炒香芝麻後，順同一方向炒至少四十分鐘，其間不能停下，以免燶底，芝麻油粉滲出後才用水磨機磨成漿再隔渣，芝麻糊有濃郁芝麻香又滑溜。紅豆沙加入蓮子熬煮，鬆化不死實。不過新店跟舊店的銷情不同，Johnny表示：「在土瓜灣，芒果系列的甜品特別受歡迎，但在旺角則是綠豆沙和紅豆沙等等，或許是土瓜灣的客人較年輕。」傳統糖水店已經買少見少，想繼續嚐到美味的糖水，就要多多支持了。

浩記甜品

地址：土瓜灣道237 A益豐大廈111號地舖

電話：9530 1670

營業時間：10am-1am

採訪、攝影：《飲食男女》

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