最新一輪防疫措施再出招，今天正式推行俗稱的ABCD制，將餐廳分成以下四類。

A類餐廳

每天堂食至6點，入座人數為上限一半，限2人一枱

B類餐廳

員工每14日接受病毒檢測，顧客有使用安心出行或「填紙仔」可堂食至每晚10時，限4人一枱。

(新增) C類餐廳

員工有接種1劑疫苗及顧客使用安心出行（不可填紙仔），則食肆可劃出指定範圍「C區」，堂食可至每晚12時，限6人一枱。

(新增) D類餐廳

員工完成疫苗接種（即接種2劑疫苗並經過14天）、顧客使用安心出行（不可填紙仔），則食肆可劃出特定範圍「D區」，食肆可堂食至凌晨2點，限8人一枱，入座人數為上限75%。

有多少間餐廳不願接受C及D，而堅持提供A餐及B餐呢？暫時就有以下餐廳。

A餐

八寶清湯腩：天后電氣道124號榮華大廈地舖

金源餐廳：大埔寶鄉街116號地舖

祥記粥檔：屯門藍地大街街市(只開星期六日)

B餐

申子居酒屋：旺角黑布街74-76號地下1號舖

桔梗：旺角砵蘭街160號地舖全棟

番茄師兄：深水埗基隆街255號地下/元朗擊壤路9號金寶大廈地下4號舖

泰基隆：深水埗基隆街241號地下

牛屋：深水埗福榮街218號美居中心地下63號舖

小糖鈕：尖沙嘴堪富利士道-6A服務式住宅爵寓三樓

煲底海鮮火鍋料理：尖沙嘴金馬倫道38-40號金龍中心3樓

嵐屋：黃大仙慈雲山蒲蕙里6-8號蒲蕙樓地下8號舖

瓏門冰室：尖沙嘴金馬倫道38-40號/荃灣路德圍8號/沙田河畔花園地下19-20號

Lagom Kaffe：觀塘偉業街180號Two Harbour Square1樓/牛頭角觀塘道348號

大渣哥茶記：九龍灣店常悅道21號The Eastmark地舖/灣仔軒尼詩道395-399號

老闆娘雲南米線：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖

Explorer Fusion Restaurant：沙田石門京瑞廣場一期地下G10舖

Homeland：大埔東昌街2號地下/大角咀大角咀道63號牡丹大廈北座9-12號舖

拾號公社：屯門明藝街10號安全樓地舖

TOMATO OTAMOT：元朗建業街61號地舖

蛇王海：香港西營盤第一街119號地下

註：蛇店一向於夏天休業，今年將於5月6日休業

餃餃餃子：灣仔廈門街31號地下

人人和平小飯店：北角堡壘街6-8號A地舖

Gotthard Base：北角堡壘街7號地舖

616牛肉火鍋專門店全線分店

北海道牧場：油塘高超道38號大本型LG2樓202-203號鋪 / 荃灣惠荃道22-66號綠楊坊2樓S25-26號舖

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