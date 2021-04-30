熱狗店近來開得成行成市，旺角朗豪坊最近又有一間外賣店Tokyo Dolci，是少有由德國大廚主理的熱狗店，最意想不到是不走正宗路線，反而加入大量創作風格。

「我們將熱狗加入日本飲食元素，背後理念是想將受歡迎的快餐小食加以改良，用一個新方式呈現。」德國籍行政總廚Joern Henninger解釋店舖主打日本元素的熱狗，全因日本有很多不同口味的食物。

熱狗款式共有八款，最推介味噌熱狗（$28/個，$52/兩個），熱狗腸選用豬肉腸，再加上味噌沙律醬、柚子醬、漬蘿蔔和蘑菇，味道鹹香，口感豐富，跟一般美式熱狗很不同，體型不算太大，逛街吃就剛剛好。

除了熱狗，外賣店還有多款甜品，「意大利雪糕來自自家工場，可以控制品質和口味。」有市面少見的豆腐清酒、火龍果味等。除了淨食雪糕，小店還以雪糕製作多款創作甜品，如意大利雪糕飛碟 ($34），廚師先將香軟的麵包切半，然後放入自選雪糕和配料，再用飛碟機烤焗，熱辣辣麵包包裹軟滑冰涼的意大利雪糕，對比強烈。還有棉花糖雪糕（$32），外表像普通燒棉花糖，其實廚師將雪糕放在棉花糖內，棉花糖外皮香脆，雪糕幼滑，而且造型吸引，打卡一流。

Tokyo Dolci

地址： 旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 12 樓 17-18 號舖

電話： 2891 8959

營業時間：12nn- 9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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