「堅毅不屈，重振聲威」！一年一度《蘋果》舉辦的第四屆最港電影大獎頒獎典禮，今晚（4月30日）8時開騷，撐香港電影的你記得支持。五一假期好去處，到時代廣場欣賞廣東歌展覽、達人教六種切芒果方法、母親節送禮精選、分析六間特色雞蛋仔小店.....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

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#1 第四屆最港電影大獎頒獎典禮 今晚8時舉行｜蘋果娛樂推介

一年一度、由《蘋果動新聞》舉辦的第四屆最港電影大獎頒獎典禮，將於今晚（4月30日）8時舉行，今屆口號「堅毅不屈，重振聲威」，並頒發「堅毅精神獎」給六位電影工作者，以表揚他們在疫情期間仍默默為港片付出。有香港人，就有香港電影。香港電影人，加油！

第四屆最港電影大獎丨堅毅不屈重振聲威 頒獎禮4.30舉行

#2 五一3大好去處 齊撐本地樂壇100首不能錯過的時代金曲｜籽想旅行推介

電視台音樂頌獎禮落幕不久，引起的迴響不少。希望繼續支持本地樂壇的各位，又有機會可以支持自己鍾愛的歌手。由音樂人陳詠謙和Sunny Idea合作的「廣東歌101」，將會舉辦80日活動。率先讓公眾參與的是廣東歌展覽，展出了100首由80年代到2010年的金曲，以及不同歌手的珍藏品，如歌神許冠傑的黑膠唱片等。陸續會有如歌詞班、試音等的活動，喜歡音樂的朋友絕對不能錯過。好動的讀者也不用擔心，Brainrental與尖沙咀K11合作舉辦了一個「Digital Fitness」健身體驗。參加者可以各種藝術裝置做運動！不論好動還是好靜的你，都可以約朋友一起渡過這個五一週末！

周末好去處｜五一假期三大好去處 時代廣場睇展覽撐廣東歌 同2米高柯柏文打卡

#3 達人教六種切芒果方法 用水杯可切開 網上大熱環狀切法易切爛｜三餸一湯推介

踏入芒果當造期，水仙芒、呂宋芒，甚至巴基斯坦芒都有。坊間有不同切芒果方法，今次找來芒果甜品專門店皇冠(呂宋芒)專門店的店主Wancy，教六種切芒果方法。第一，水杯切法：將芒果切半，把皮和肉之間，沿着杯口插進去，將皮肉分離；第二，格仔切法：是最常見的切法，芒果切半，再將果肉切成一格格，再反開皮肉；第三，搓成汁：將熟透芒果不斷地搓約一分鐘至啫喱狀，插入飲管即可飲用；第四，斜切法：將芒果切半，再將肉打斜切，切肉時要一刀無阻地切下去，亦不能用有鋸齒狀的刀；第五，環狀切：網上大熱切法，於中間切開一半，再慢慢扭轉兩邊，將果肉拔出，不過拉扯果肉時會同時將纖維拉出，影響口感；最後是難度最高的花形切法，用竹籤插於芒果底部固定，再用刀從底部開始割花瓣。皇冠(呂宋芒)專門店 / 銅鑼灣耀華街31號地舖 / 2686 1122 / 12pm-12am

芒果切法｜芒果椗位漏汁至係寶 達人教六種切芒果方法 無刀用杯開都得 網上大熱環狀切芒果法易切爛

#4 母親節線上快閃店 買滿400元免運費｜investMAN推介

母親節即將來臨，想好送甚麼禮物給媽媽了嗎？網絡開店平台SHOPLINE即日起至5月9日，與超過60位店家舉辦母親節線上快閃店，並與物流平台Zeek合作，客戶只要在SHOPLINE商戶網站下單滿400港元，即可享免運費優惠。SHOPLINE亦與網台「啱 Channel」大搞直播活動，由「啱Channel」藝人推介多款母親節禮物，包括香水、女裝、廚具、海味燕窩等，各位孝順仔、孝順女安在家中，就可經直播下單，最快24小時內將禮物送到家中。

網絡開店平台SHOPLINE

#5 六間雞蛋仔小店 筲箕灣名店加牛油更香 銅鑼灣新口味大受好評｜飲食男女推介

筲箕灣開業12年的低調高手大街小吃，用蛋味濃郁的中國蛋，蛋漿裏又刻意加牛油，令雞蛋仔焗和吃起來味道更香。新蒲崗的629雞蛋仔，老闆對每底雞蛋仔的製作都計算精準，$17原味雞蛋仔，用3倍雞蛋份量，再花3分20秒烘，每完成一底，會用溫度計測試爐溫，以免爐溫降低，影響下一底水準。雞蛋仔外層香脆，中心煙韌有蛋香。位於銅鑼灣的百變蛋君，以創新口味闖出名堂，臘腸芝士味最受歡迎，用榮華臘腸，鹹中帶點甜香，味道頗佳。第四間是沙田潮食，招牌作豬柳蛋雞蛋仔，每粒雞蛋仔都有豬柳碎，蛋味肉香豐富。旺角Ice Puff以用料足、配搭多而聞名，口味有11款，蛋漿以泰國雞蛋、花奶及日本麵粉調製，香脆略甜。最後是新蒲崗的摩芽雞蛋仔，專門店每月推出一至兩款新口味外，老闆亦因應疫情，推出原味、朱古力味和紫菜肉鬆味三款急凍雞蛋仔，每周賣約500盒。

雞蛋仔介紹｜6間美味雞蛋仔小店 筲箕灣名店加牛油更香 銅鑼灣創新口味大受好評 沙田首創港式口味

#6 一家四口移英 全年開支生活費大公開｜全球樓行推介

不少持BNO港人家庭移居英國，港媽Betty生於英國，回流香港多年後，與丈夫決心帶同兩名女兒重返曼徹斯特，迎接全新生活。「曼活Betty」YouTube Channel分享他們一家四口的日常生活開支，又教路如何選擇住屋、校網等，以及推出抵買攻略做個精明消費者。最新一集就介紹了生活DIY系列，拍攝抽油煙機安裝過程，又成功慳多筆。

Betty in Manchester / 曼活Betty YouTube channel

#7 5月首個大型寵物市集 領養日設寵物攝影攤位｜動物蘋台推介

又到周末，又要準備與家中毛孩找活動了！今個周末於九龍灣及西貢便分別有毛孩跳蚤市場及貓狗領養日。前者設大型寵物市集、多場講座，更會舉辦趣怪寵物婚禮及狗狗運動會，絕對係今個周末的好去處。去完市集，亦可到西貢參加領養日，現場設慈善寵物證件相拍攝服務，為主子拍照之餘，亦可以為動物機構籌款。

周末好去處2021｜5月首個大型寵物市集及「狗狗婚禮」 領養日設寵物證件相攤位撐領養

#8 腎與骨關係密切 中醫教按補腎穴位紓緩膝痛｜健康蘋台推介

香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正，早前先後教大家用波子及毛巾等方法來紓緩痛症，在今周最後一集，陳國正醫師會分享大家經常遇到的膝痛問題，還透露了原來腎與骨有很密切關係，按肚的補腎穴位也可達至紓緩膝痛功效。

膝痛｜風濕骨痛原來同腎有關 中醫教每日4分鐘按肚及脊骨穴位可紓緩痛楚

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