下班飲杯酒，確實享受，如果有美食配搭，直情快活過神仙，尖沙嘴這家日本菜，近來推出適合配搭清酒的廚師發辦，酒鬼們，上啊！

傳統廚師發辦着重魚、海鮮，是次則以熟食、魚生並重，以適合配搭清酒的菜式為題，全套餐一共10款菜，$1,480/位。必試「鯛魚酒盜最中餅」，酒盜以魚腸、內臟醃漬，鹹鮮十足，為了中和鹹味，配上自家以奶和乳酪調製的忌廉芝士，再用以糯米做成的最中餅包裹，佐酒一流。

「鮑魚茶漬飯配香海苔」亦很用心，選用新鮮鮑魚，以65°C低溫慢煮，肉質軟腍，配以靜岡縣綠茶打成的泡沫、以鮮魚、鮑魚湯汁熬煮的魚湯，米飯吸盡精華，非常鮮甜，茶味香。另一款必試藏味噌漬龍蝦，以味道較醇厚的白味噌醃製，帶微微甜味 ，又不會搶過龍蝦鮮味，配上以龍蝦蝦頭膏混和的蛋黃醬，鮮味突出，肉質爽彈。魚生、壽司種類就視乎當天新鮮程度，會有貝類、鮮魚刺身3款，和時令壽司四款。

最盞鬼是這款富士山造型的寒天啫喱，上層是有汽清酒，下層用碟豆花浸出藍色，配合酒主題，面頭淋上檸檬汁，除了吃到寒天的煙韌，還有微酸的滋味。

如果吃到興致來，想飲清酒，餐廳有預設的4款清酒配搭，但就要額外加$333/位，每款一大杯，也化算，不妨一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

SuSoShu

地址：尖沙嘴亞士厘道17-19號1樓

電話：2633 3882

營業時間：星期一至日 12nn-3pm，6pm-10pm

備註：套餐$1,480/位，2位起，須提早一天預訂

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