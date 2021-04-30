近四五年，越來越多人開蛋糕網店，不少都因出品好而大受歡迎，最近有間網店更開設實體店，除了可訂製蛋糕，還有售多款件裝蛋糕，四十多元就有交易。

Arte by Padaria於2020年開店，短短一年間已經能開設實體店。店主Karli酒店管理出身，但熱愛烘烘，所以決定從零開始追夢，開一間屬於自己的蛋糕店。Arte by Padaria除了提供不同口味的蛋糕，更非常注重造型，他每次收到客人訂單後，都會參考客人需要，與客人交流後再創作蛋糕﹕「有客人想要一比一大的欖球，或是做出寵物樣子的蛋糕，我們都能做到。」

實體店除了有網店三十多款蛋糕之外，還新設麵包產品，有歐式麵包、港式麵包，全部都是每天新鮮製作。人氣產品是焦糖布甸流心香蕉蛋糕（$520），一共有四層，香甜香蕉蛋糕，切開會流出布甸和雲呢拿醬，非常滿足。如果想下午茶時間享用，小蛋糕系列適合二人分享，是現在最流行的茶味，伯爵麻糬戚風蛋糕（$60）茶味香濃，配搭煙韌沖繩黑糖麻糬，價錢親民。

另外有受小朋友歡迎的童話系列，一共有四款蛋糕：草莓慕絲蛋糕（$48）、南瓜籽焦糖芒果慕絲蛋糕（$55）、紅桑子流心抹茶蛋糕（$55）和朱古力海鹽焦糖蛋糕（$58）。用不同童話元素，例如南瓜車、玻璃鞋，帶出公主和王子的故事。

Arte by Padaria 上環店

地址：港鐵上環站SHW 2 舖（E出口大堂）

電話：2672 5115，9785 5528

營業時間：7am-7:30pm

網頁： https://bit.ly/2R8zTLy

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！