「大家都知我吃東西，坊間有很多平民的食物，都有富貴的版本。不過只要是好吃，我都會去吃。」名廚 Ricky 笑說。他在這個新節目，會帶大家去見識城中最昂貴的高級餐廳，看看是否真的物有所值，還是浪得虛名。

今集他要試的是中環一間主打關西風的高級 壽喜燒 店，開業四年多，雖然消費平均每位近二千元，一樣其門如市，在同區內已開了三間店，訂座至少一個月才有位。「平常在一些連鎖店吃壽喜燒，大約百多元便吃到，但這間是一般的十倍價錢，晚市廚師發辦$1,480/位，真是要看看它有多好吃，及是否抵吃。」Ricky興奮地說。

店子位於卑利街斜路上，門面不起眼，地方不大，僅十個吧位，但裝潢高級優雅。餐牌由來自東京的森那香矢(Nakaya Mori)主理，入行超過14年，來港前曾在銀座一間高級壽喜燒名店工作，經驗豐富。

Ricky這次試晚市廚師發辦，九道菜$1,480/位，包括季節前菜、櫻花蝦蒸蛋、日本長崎縣生蠔、北海道海膽、牛肉刺身、備長炭燒鹿兒島A5和牛柳、昆布蒸赤睦魚、近江牛壽喜燒及時令甜品。

季節前菜是螢光魷魚伴白露筍，螢光魷魚入口帶濃厚的煙燻味，日本產白蘆筍爽脆又鮮甜，時令的獨活香脆而多汁。櫻花蝦蒸蛋，質感軟滑，加上富山產的冰鮮櫻花蝦，好吃得很。接住是長崎產的小長井生蠔。「蠔味不是很濃，但裙邊很爽，帶子位很濃味。北海道產的紫海膽，味道甘甜，還下了少許醬油和蛋黃，令層次更豐富。牛肉刺身，賣相吸引，油花均勻，入口香而不膩。炭燒牛取和牛的稀有部位 Chateaubriand ，則牛柳中間的位置，大約不會超過2公斤。「一般牛柳沒甚麼味道，肉質只有腍，但這是和牛牛柳，油脂很豐富，令牛肉的味道提升了很多。」Ricky邊吃邊說。

昆布蒸赤睦魚，做法特別，以北海道昆布包住赤睦魚來蒸熟。Ricky笑說它的魚味香濃，肉質細緻，甚至比大吞拿魚腩還要好吃。主角出場， 近江牛 壽喜燒一共有四大片不同部位的A4級和牛，包括肉眼、西冷和肩胛。「自己買回家吃，只是這幾片都要六七百元。」Ricky打趣地說。產自滋賀縣的近江牛歷史悠久，是日本三大和牛之一，跟神戶牛和松阪牛齊名。近江牛在和牛比賽中獲獎無數，一隻近江牛的身價，等閒要一千萬日圓。用料優質不在話下，最令Ricky驚喜的是，壽喜燒的做法與別不同。

「剛才看到森那先生在鑄鐵鍋裏下了糖，待糖開始溶化，並接近變焦糖的時候，才將牛肉下去，跟平常壽喜燒的煮法有很大分別。平常吃的壽喜燒像打邊爐，完全聽不到聲音，但現在聽到像煎牛的聲音。」森那先生解釋，他做的是關西風壽喜燒，不會像關東風般下很多醬汁去煮，所以要全神貫注去控制火候。相反關東風的做法，是下很多醬汁來煮熟所有材料，不需要太多技巧。

第一片先試肉眼，雖不是半生熟，但一點都不會嚡，還有豐富肉味，蘸些少蛋汁來吃更美味。上菜的編排也有心思。「森那先生煎完第一片肉眼，便以些少蔬菜來間場，不會令人吃得很滯。」

然後他吃至愛的西冷，肉味濃，油脂又不太多，質感非常柔軟。接住吃牛肩胛，雖然這部位幾乎沒甚麼油脂，但是肉味濃到不得了。伴壽喜燒的白飯也好吃，取優質的北海道夢美人，米粒圓渾，煮出來的飯粒粒有光澤帶米香。

壓軸是滑蛋牛肉飯。「在這麼熱的鑄鐵鍋裏面，還整到會震的雞蛋，再加上有些少山椒味道的椰菜，膩滯的感覺一筆勾銷。我喜歡這種關西風壽喜燒，傳出來的不是醬油的味道，而是肉的香味。這種煮法很考功夫，師傅對火候和時間的掌握，一定要很高技術才可做到。」森那先生說用來做壽喜燒的鍋子非常耐用，特別從岩手訂回來的南部鑄鐵，好處是均勻受熱，又不怕黐底。

最後是北海道牛乳奶凍，Ricky話想不到連甜品也好吃。因奶凍只用牛奶去做，不含忌廉，味道不太甜，吃完令人一些膩滯感都沒有。

整體上，Ricky覺得這店在各方面都物有所值。「由裝潢到食材，都令人像去了日本。主菜那幾片牛肉，每片都有這麼大片，你去日式超市買四片一樣部位和級數的和牛，相信跟我這頓飯的價錢一定差不多。大家真是要試這種關西風壽喜燒，真的棒。」Ricky滿足地離去。

採訪：黎詠詩

攝影：陳秉謙

Sukiyaki Mori

地址：中環卑利街51號地舖

電話：2322 0800

營業時間：星期一至六12nn-3pm ，6pm-10pm；星期日休息

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