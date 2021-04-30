經典的甜品，經得起時代的考驗，又或勾起不少你你我我的舊夢滋味。像暖暖的班戟，吸收了香醇的橙酒，變得濕潤滑軟，席前淋上橙酒、白蘭地一燒，一剎那火光吸睛。尖沙嘴這家氣派的經典美式扒房，自上世紀60年代起，憑着橙酒煮班戟這道甜品，為不少人留下恆久的回憶。

每日鮮製雲呢拿雪糕

$125一份，絕不欺場，由雪糕至醬汁，也是每日鮮製。雲呢拿雪糕，先以忌廉、牛奶及雲呢拿條煮約10分鐘，以85°C作消毒，和糖、蛋黃混和後，再隔篩過濾，然後將忌廉醬座冰，於4小時內降溫至20°C以下，師傅指，最理想是4°C，防止細菌滋生。最後放入雪糕機轉打加凍，約15至20分鐘即成。

主角法式班戟，以低筋麵粉、高筋麵粉、糖及牛奶混合，打至糊狀，增加其筋性，不會起粒，再加入雞蛋、另一半牛奶、含35%雲呢拿籽的雲呢拿油、融化的牛油，使麵糊更柔軟，然後過濾。將麵糊加入平底鑊並煎至金黃，薄薄一片。

班戟的甜味來自醬汁，需先把糖煮成焦糖，離火下牛油，再加入自家榨的橙汁、柑汁，師傅指，傳統是只下橙汁，但酸度會較高，因此也一同加入柑汁，帶點甜味，選用葡萄糖漿代替鷹粟粉，增加其黏性，同時能帶出色澤，煮滾後收細火，慢煮10分鐘至稠身。

保持傳統 席前烹調

餐廳多年來保持傳統，當客人點這甜品，必定由廚師在席前烹調一次，先再演繹一次醬汁，將糖、牛油、經煮稠的橙汁同煮，轉至小火，將班戟放入熱的焦糖橙汁中，細火煎煮30秒，吸盡醬汁，放入新鮮橙肉攪拌醬汁，散發出濃濃橘子味。

重頭戲就是轉成大火後，淋上濃度高、耐燃燒的白蘭地及香味突出的40 %GRAND MARNIER橙酒，將班戟煮至點燃。酒燒的香氣很誘人，加上橙肉、雲呢拿雪糕球、乾橙片作點綴。

席前火焰橙酒煮班戟，全港五隻手指數完，一客三片班戟，濕潤軟綿又充滿果香，甘甜並重，雪糕球冷熱交融，還吃到一粒粒雲呢拿籽，真材實料視覺和味覺的享受。

採訪、攝影：《飲食男女》

Hugo’s

地址：尖沙嘴河內道18號香港尖沙嘴凱悅酒店大堂

電話：3721 7733

營業時間：星期一至五12nn-3pm，6pm-10pm；星期六及日11:30am-3pm，6pm-10pm

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