限聚令放寬，相信不少人都會約朋友喝一杯聚會，享受歡樂時光。尖沙嘴新居酒屋Mo Mo Kushiage主打香港較少有的串揚。五月還有新張優惠，分別是$1串揚和全單八折，省回不少。

忠師傅是負責的主廚之一，他說希望今次能為客人多提供一個選擇：「餐廳主打大阪有名的串揚，香港很多串燒店都是燒鳥、燒牛，甚至燒豬，但串揚比較少。」餐廳有30多款串揚，肉類、海鮮、蔬菜皆有提供，師傅雖然沒有親身到日本學藝，但曾隨日本師傅學師五年，所以對串揚也有心得：「最重要就如燒串燒一樣，須全神貫注留意着。因為炸的時候，油溫上升速度很快，更加要掌握好食材的時間和脆度。」他指出想食物嫩一點，便縮短炸的時間，想口感脆一點，油溫便要高一點。

想試一試串揚？五月推出堂食$1優惠就最化算，客人有任何堂食消費，便可以用$1換一串串揚，每⼈每次只限加購2串。即日起到五月尾，亦有全單8折優惠。

$1優惠一共有8款串揚選擇：蝦餅三文⿂⼦、⽇本蠔、⽇本年糕、男爵⾺鈴薯、芝⼠火腿、半熟⽟⼦、蘆筍、青森蒜頭。⽇本真蠔(原價$48)經油炸後，體積沒有嚴重縮小，還頗有肉汁。蝦餅三文⿂⼦($48)也有心思，蝦餅用⽩蝦以及甜蝦蓉製成，口感嫩滑富有彈性，表面的三文⿂子提升了鮮味。鯡⿂⼦昆布($58)，咬下去是脆卜卜的鯡⿂⼦，感覺過癮。

店內亦有其他居酒菜式，關東煮($118/5款)的⾼湯添加了白醬油，口味清甜。還有幾款自己釀的果酒($68)提供，味道跟季節轉換，邊吃邊喝，可以減低串揚的油膩感。主食類選擇並不多，目前只有蕎麥麵($58)和茶漬飯($58)。串揚原價並不便宜，人均消費起碼三百元，可以藉着新張優惠，先試一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Mo Mo Kushiage

地址： 尖沙嘴厚福街12-12A號藍馬商業大廈21樓

電話：5404 3764

營業時間：6pm-10pm

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