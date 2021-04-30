以手包燒賣為賣點的如如燒賣，由三位好姊妹合作，近來被 燒賣關注組 追捧而成為大熱產品，但這間網店其實早於幾年前，已經成名。

用女兒如如為名 擺檔4日賣10萬粒

如如燒賣的開始，負責人之一Shadow與另外兩位相識十多年的好姊妹Angel及Wing，機遇下認識了一位點心師傅：「他做的點心很好吃，打算傳承手藝，便教我們做點心。」因三人都喜歡吃燒賣，起初她們常在家試做燒賣，或給一家人吃，或給朋友品嚐，大家都覺得不錯：「其中一個朋友專門舉辦展覽，說我們做得這麼好吃，不妨試試擺展覽。」

雖然全無經驗，但三人還是膽粗粗應邀，在19年初的漁農美食嘉年華出道，賣即場蒸得熱辣辣的乾蒸牛肉燒賣、鮮魚肉燒賣等，因其中一位已經成為母親，女兒叫如如，品牌便叫作如如燒賣。

雖然名不經傳，但因為出品好，反應非常好，為期四日的展覽，共賣出10萬粒燒賣﹗成績優異，理應繼續擴展業務，但展覽結束後，她們卻暫停業務，只開設如如燒賣的專頁，後來慢慢有人留意，不少人都DM問她們甚麼時候再參展：「我們感到很開心，但我們連爐具都是問人借，又沒有工場，又有正職，所以擱置了沒有繼續。」Shadow訴苦道手包燒賣是非常累的：「做到手指關節很痛，展覽結束後，我們說以後再也不做燒賣了！」

為男友撐場而重新出發

三人組休息了兩年，直到Shadow男朋友，去年於 觀塘 經營雜貨店「超市」，一來為了支持好姊妹另一半，另外也想滿足粉絲呼喚，她們把少量燒賣放到店賣：「讓支持人來這裏買，重拾這份味道，我們純粹想要滿足感。」

重賣不到半年，一傳十、十傳百，今年三月再加上燒賣關注組加持，令品牌更受歡迎，經常售罄，對於重投行業，她們坦言也害怕：「我們零飲食經驗。」而且三位又各有正職：「下班後到工場包，翌日很早要上班，包一顆燒賣看似簡單，當要包大量燒賣時，關節和全身都累垮。」

雖然辛苦，但這次三人組卻決定不再退縮：「想把品牌當是禮物送給如如，因為我們都很疼她，與其送她玩具，不如送品牌。」Shadow想到如如的將來：「將來有一天，她想接手，也算有一門手藝，希望她可以為我們感到驕傲。」

豬肉燒賣 牛肉燒賣 魚肉燒賣 $38/包

燒賣一共有三款：豬肉燒賣、 牛肉燒賣 、魚肉燒賣，一律$38，豬肉及牛肉燒賣是每包4粒，魚肉燒賣就有約十多粒。

因為三人認為生意是為了小朋友而創，堅持用新鮮材料，豬肉燒賣用新鮮豬肉脢頭加肥肉、蝦膠、冬菇、蝦肉粒來製作；魚肉燒賣用門鱔、豬肉，以及一種不能透露的魚。燒賣在香港製造，現時有四十多個零售點，每星期合共批發600-700包燒賣。

把燒賣蒸熟後，變得脹卜卜，很大粒，粒粒不同形狀，很有手製的原始感。味道如何呢﹖試食專員Peter先從豬肉燒賣開始試：「似茶樓點心燒賣，裏面有很大一隻蝦。不是免治豬肉的口感，而是切成一塊塊豬肉，有肉汁。」接着試牛肉燒賣：「外表像日式燒賣，這個比較重口味，鹹了一點。跟山竹牛肉球比較，山竹牛肉的口感比較鬆散，這個紮實和彈牙一點。」表面更有一點芫荽，能帶出牛肉肉香。最後試魚肉燒賣，口感彈牙：「第一口吃時，有魚漿的感覺，沒有麵粉的感覺，不是平價燒賣的口感。」聞到少許豬油香味，還帶點胡椒粉香，味道的確勝過其他燒賣品牌。

以人人追捧的金龍燒賣為例，四十多元就有約三十粒，每粒約1元，反觀如如燒賣三十多元只有十幾粒，每粒約3元，價錢的確不便宜，不過一分錢一分貨，而且全人手製作，值得支持。

採訪、攝影：《飲食男女》

如如手工包燒賣

地址： 觀塘開聯工業大廈A座1415室

網址：https://bit.ly/3t4cfx7

電話： 5131 0447

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