今集留住失傳潮州菜介紹的是玉枕白菜，這是六七十年代潮州一道很有代表性的筵席菜，80年代更是國內領導宴會必見菜式。它的形狀小巧精緻，像枕頭一樣，加上翠綠白菜，故以它的形狀命名。由於做法繁複，工藝性要求較高，所以近年幾乎失傳，很多老一輩的潮州師傅也不願做。最近來自潮汕的陳慶嘉師傅，就把這道菜重新再做。

材料都是一般很常見的，瘦肉跟肥肉以八二比例，以雙刀剁成末，加入切碎的潮州蝦米、大地魚末，全是野生，不用養殖，取味道更加鮮甜。未經泡水的的新鮮馬蹄、冬菇絲，加調味拌成肉餡。外層包的大白菜，是天津白菜，只選大棵的近一斤重，去掉外層不好的，只選內裹幾片大塊的菜葉，切走較硬部份，用水燙軟，包入肉餡，捲成手指長的小枕頭。若果師傅經驗稍差，包起來大大小小，或者散掉。

包好，放入鑊，用專門為煮玉枕白菜而熬成的上湯，慢慢煨煮入味，約十分鐘過程，不能離開，以免上湯煮乾或太濃縮，保持清澈透亮。

這道菜，豬肉配搭白菜，入口爽滑，白菜爽潤，肉裏充滿肉香，同時突顯大地魚的鮮味，呈現的正正就是傳統潮州菜，原汁原味，清淡可口，葷素配搭的基本特色。

玉枕白菜 $108（會員價），$118（正價）一客兩件

大公館

地址：荔枝角長義街9號D2 Place One 10樓 A

電話 ：2743 8055

營業時間： 星期一至五 12nn-3pm，6pm-11pm；星期六日及公眾假期 11am-3pm ， 6pm - 11pm

採訪：夏蘊儀

攝影：陳子洋、鄧廣基、謝致中

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