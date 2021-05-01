踏入5月份，就快又到母親節了，我已經想好親手做一個口感輕盈的原味戚風蛋糕，再用鮮忌廉和水果來做裝飾。每想到鮮忌廉很易融化，便會令很多人卻步。今次我用一種簡單的材料，來輕易地解決這個問題。其實只要是親手做給媽媽專屬的母親節蛋糕，無論樣子如何，這份心意就已經夠窩心了！

蛋糕材料：(7吋)

a)蛋黃 70克

細砂糖30克

鹽 少許

米糠油40克

雲呢拿香油2克

溫熱牛奶 60克

b)低筋麵粉85克

c)蛋白130克

砂糖60克

註：a和c合共4隻大雞蛋

裝飾材料：

淡忌廉 250克

砂糖 25克

魚膠粉 4克

水 20克

士多啤梨、藍莓 適量

香草 適量

用具：7吋戚風模、平底焗盤、電動及手提打蛋器各一、篩子、膠刮刀、鍋子(隔水加熱用)、蛋糕抹刀、轉盤

預備工作：

1. 將蛋黃和蛋白分開，用乾淨的大碗盛載蛋白，然後冷藏或冷凍，稍結冰的蛋白打起來較穏定

2. 低筋麵粉過篩；牛奶加熱至稍燙(70-80℃)待用

3. 預熱焗爐160℃，上下火，中下層放網架

蛋糕做法：

1) 蛋黃糊：蛋黃加入砂糖、鹽先拌勻，再倒入米糠油、香油和牛奶拌勻至糖融化。

2) 把低粉篩入並拌成順滑的麵糊。

3) 蛋白霜：把蛋白打成粗泡，再分次加入砂糖，繼續打拂至乾性發泡，拉起來的蛋白霜呈挺立短小的彎鈎狀即可。

4) 取1/3蛋白霜加到蛋黃糊內攪拌均勻，再全部倒回蛋白霜中，用刮刀翻拌直至混合均勻，即可倒入模具中。

5) 雙手按壓模具，在桌上敲數下使麵糊平整並震出内部的大氣泡，然後墊上平底焗盤，再放入焗爐中下層，上下火，160℃烤45分鐘，最後5分鐘改180℃烤至表面稍為深色便可取出。

6) 出爐後，先在桌上重敲數下排出熱氣，然後立即倒扣，放涼後才能脫模。蛋糕脫模後可先冷藏待用。

裝飾做法：

1) 先把魚膠粉加到水中拌勻，再隔水加熱(60-80℃)融化成液狀，室溫冷卻後再混入忌廉內。

2) 淡忌廉和砂糖以低速打拂至 5、6 分發(不流動的狀態)，取部份混入到魚膠溶液中稀釋，然後再倒回忌廉中，一邊加一邊持續攪拌至8分發即完成(拿起攪拌棒的尾端能挺立)。

3) 裝飾：用抺刀將忌廉均勻地塗抹在蛋糕上，由上而下。先用少量忌廉進行「打底塗抹」，可減少蛋糕屑外露。待冷藏凝固幾分鐘後，再進行「正式塗抹」。最後用水果和香草裝飾，完成後再次冷藏。

溫馨提示：

1. 出爐的戚風蛋糕要立即倒扣，完成放涼後才能脫模。如果將冷卻後的戚風蛋糕連同模具以保鮮袋密封後冷藏過夜，會更容易脫模，且更有利後續的裝飾。

2. 如何讓鮮忌廉不易融化？

添加魚膠粉(Gelatine)是一個讓裝飾忌廉(Whipping cream)維持蓬鬆的好方法。淡忌廉一定要在低溫下打拂，故用熱水融化的魚膠液不能馬上使用，需冷卻到室溫，但又不能涼到「凝固」狀態。只要將忌廉打至有痕迹，再加入魚膠溶液，最後打拂至濕性發泡便可。

使用比例為1克魚膠粉：50克淡忌廉

示範：Cannes Cheung

攝影：關永浩、潘志聰

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！