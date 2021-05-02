「數年前香港有德國酒展，當時看見一個酒標很特別。」酒評家Wilson Kwok說，能叫他留下深刻印象的是德國酒莊Immich-Batterieberg，酒標上有對小天使在發炮。「那時釀酒師告訴我酒莊位處Mosel，當地多山，據說此葡萄園最初是用火藥把山爆開，開墾出梯田來耕種。」典故有趣，現任的莊主及釀酒師亦是個妙人。「他叫Gernot Kollmann，是位科學家，本來讀醫科，但對酒深感興趣，就學起釀酒並去知名酒莊實習。」他有科學家的堅持，所以接手酒莊後決定：第一，不把酒去酸(de-acidification)，不用人工酵母，而用天然酵母。此外，不會為了提高酒精度而在葡萄發酵前下糖(chaptalization)，亦不喜歡Co-fermentation，即是指把來自不同田的葡萄一起發酵。

「近50年流行的德國酒都很甜和厚身，但Gernot Kollmann做的接近傳統風格，很簡單、直接、舒服。」就像他手上這瓶Immich-Batterieberg Ellergrub Riesling 2016($598)，味道天然不花巧，「聞起來有橙花香，少許蜜糖和電油味。」Wilson細嘗後再說，「味道呢，先爆出果味，再有酸度平衡。由於當地土壤主要成份是blue slate，即千層石，當中有豐富的銅，所以呈現出藍色，而這種礦物味亦反映在味道上。」所以這酒於Mosel來說，少有的酒精度不高(11.5度)，不甜(dry)的味道可以配襯好多食物。「當地人很喜歡吃豬肉，我這次亦預備了慢煮五花腩。」腩肉經過sous vide後分外細嫩但油脂仍在，喝這酒正好解膩。「而伴碟的車厘子醬汁，亦可帶出酒的果味，相得益彰。」Wilson愜意地笑說。

盛酒窖SENS

地址：荃灣青山道264-298號南豐中心2102M室(中環設分店)

電話：3678 0309 / 9868 6943

營業時間：星期一至六10am-7pm

註：Immich-Batterieberg Ellergrub Riesling 2016 $598

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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