西營盤一向是覓食熱點，想坐得舒服一點，就可以到西營盤近海傍一帶，最近開了一間三層高的意大利餐廳，以意大利度假屋作主題，環境輕鬆舒適。

雖然是意大利菜，但食材就不拘一地，部份餐廳選用本地海鮮，例如意式煮鱈魚（$248) 中的蜆肉，就選用本地街市的花蛤，肥美又飽滿，黑鱈魚則用美國阿拉斯加貨。「黑鱈魚用Acqua Pazza的煮法，是傳統意大利西西里的烹調方法，可以說是意大利式的蒸魚。」行政總廚及餐廳老闆Anthony Cheung，表示這做法可以令魚肉保持鮮嫩，黑鱈魚入口的確非常滑溜，滲入花蛤的鮮甜蜆汁，值得一試。

手工意粉是必試，全是自製。每朝早上會先以00麵粉、意大利蛋黃等等搓好麵糰，再放入意粉機中切割麵條，保證新鮮。海鮮意大利扁意粉 ($178）是招牌貨，廚師先用蜆高湯、蝦高湯和魚高湯製成海鮮醬汁，另一方面炒香鮮蝦和魷魚，加入新鮮製作的手工意粉，待意粉都吸收醬汁的味道後，再加入初磨欖油、番茄乾等等加以調味，上枱香噴噴。意粉入口既有海鮮鹹香，同時有番茄乾帶來的酸香，滑溜而入味。

蘑菇燴飯（$150)賣相同樣特別。底層是菠菜燴飯，表面的蘑菇泡沫是這裏的餐飲團隊共同創作。「這個泡沫我們是用了白蘑菇去製作，我們先將白蘑菇煮至深色，接着會加入一些燒過的牛油，因為燒過的牛油，散發的味道有點像拖肥，跟蘑菇是很匹配。」將兩者混合，就能製成這個蘑菇泡沫。Anthony表示對比傳統醬汁，這個泡沫的質感比較挺身，吃起來較有層次感。

行政總廚兼老闆Anthony，現時煮得有板有眼，但他以往其實對數字多過對海鮮。「我本來是位會計師，在30歲那年，覺得需要有所改變，所以就去了紐約學習廚藝。」他先在當地一間兩星米芝蓮餐廳工作半年，回流返港後，在五星級酒店裏米芝蓮法國菜餐廳累積了四年經驗，今年就開了一間屬於自己的餐廳。

Casa Cucina & Bar

地址：西環干諾道西158A號均益大廈3期地下8-9號舖

電話：2887 9666

營業時間：星期二至日 3pm-10pm，歡樂時光時段 3pm-8pm，晚市 6pm-10pm，逢星期一休息

採訪、攝影：《飲食男女》

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