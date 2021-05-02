說到法國菜，或許大家都有價錢十分昂貴的印象。但大埔有一間法國菜餐廳，價錢走親民路線，卻同樣由資深法國菜廚師團隊負責，出品有保證。

餐廳主打鵝肝，全用肥美的匈牙利鵝肝。波特酒釀葡萄．法式鵝肝凍（ $188）用時令日本葡萄去皮浸酒，配上每天新鮮製作鵝肝慕絲，口感幼滑，味道不會很膩。焦糖法式燉鵝肝（$198）以傳統焦糖燉蛋的製作方法，法國忌廉、雞蛋、熟成芝士等，加入鵝肝醬，餐廳自家製的麵包花，烘得香脆，蘸上鵝肝醬一起吃。傳統法式鵝肝牛柳 （$398）鵝肝外脆內軟，配上嫩滑牛柳，令人滿足。

部份菜就加入日本元素，忌廉海膽法國頂級白蘆筍薏米飯（ $388）北海道海膽配搭日本洋薏米，做成意大利飯，是創新配搭，薏米亦比較健康。星空 （$118）用新鮮果汁和蝶豆花，做成蒟蒻，特別健康，而且賣相非常漂亮。餐廳更提供多款白酒、紅酒、雞尾酒等等，是和另一半用餐的好地方。

L’AMOUR

地址：大埔太和路15號太和中心地下38號舖

電話：9888 4532

營業時間：11am-11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！