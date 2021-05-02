一提到「三刀」，多數愛魚人士都會趨之若鶩，水上人更視「三刀」為魚中之王，在香港更與方脷、冧蚌、紅斑齊名並列四大海鮮。三刀體形纖細，一般食用大小約為六両至一斤，雖然有大至兩斤的巨三刀，但極為罕見。

三刀學名為「帶唇指䱵」，本身是稀有海類，活躍於南中國海一帶，也能在香港水域發現。牠更是魚中「快閃王」，身形輕巧、動作敏捷，一般人難以捕獲；這魚又生活在珊瑚群和礁石區，只吃海藻、青苔，用魚餌不能釣獲，就連漁民也對它苦無辦法，只偶爾在捕泥鯭的籠內發現一兩條，以往在香港水域矜貴魚類之首。

能被封為魚王，除了一魚難求，更在於無以比擬的味道。據漁民形容，海三刀魚肉鮮甜細滑，魚味特別濃郁，魚油豐盈甘香，尤以香港水域捕捉到的為極品。牠又名「斬三刀」，有指因在魚身斬三刀才蒸而得名，其實並不然，純粹因為身上橫紋似被刀斬過的刀㾗，才有這威猛的名字。人們不但不會劏開魚身，有小部份漁民更為保魚油不流失，不嫌吃時麻煩，索性不打鱗連皮蒸，矜貴得一油一滴金。如此稀有名貴的魚類，近年竟然在多個街市魚檔成為常客，而且一條只需幾十元便有交易，令人很疑惑。

海鮮商「鮮直送」行政總裁黃生解釋，水上人視作為魚王的，是野生斬三刀，色澤金黃帶淺褐，身上有約8-9條紋理均勻斑紋，魚尾呈黃色有白色梅花點；目前街市常見的三刀魚則是平價養殖魚（甚至被喚作「假三刀」），學名為「川紋笛鯛」，屬笛鯛魚科，是紅雞魚的一種，兩眼間隔平坦，魚嘴較尖。魚身呈橙紅色，呈橢圓形；身上有三條紅褐色「川」字形寛間，因此才被喚作「三刀魚」，在魚檔不難買到冰鮮($70斤)的，甚至有活魚，但身價跟斬三刀兩者可有天壤之別。

野生斬三刀現今依然一條難求，偶有捕獲要索價過千元一斤；但近年連斬三刀都有養殖版，多數來自菲律賓和印尼，大陸也有養殖。由於產量不多，一斤也要$780-$880，絕不便宜。養殖跟野生斬三刀比，後者色澤較鮮艷，但一般在沒比較情況下，單看外表根本分不出來，若在街市買到活斬三刀的話，多屬養殖魚。

傳聞日本水域有大量野生斬三刀，而且價格便宜可以大量供港。但據旺角培仔海鮮老闆劉樹培稱，日本水域較鹹，水溫亦較低，令適宜於鹹淡水生活的斬三刀，不及本地或珠江流域的三刀鮮甜多油。就算來貨價格平了一半，但識食的顧客們根本不能接受，近年海鮮商也逐漸少入貨，部份魚販只會賣在當地宰殺後運過來的冰鮮貨，當然食味和肉質也就更次一等了。

買不到野生貨，養殖斬三刀又是否吃得過？請來水上人喜哥品評養殖三刀。喜哥以薑葱清蒸魚，這樣才最能吃到其鮮味。喜哥稱養殖斬三刀不及野生三刀鮮味，魚油雖然豐富，但肉質較粗嚡；他直言寧願吃平價的養殖假三刀魚雖然肉質不算滑，但勝在食落有魚味，而且價錢只是養殖斬三刀的十分之一，性價比較高，反勝過貴價的養殖斬三刀。

採訪、攝影：《飲食男女》

鮮直送

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