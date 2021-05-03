旺角的食肆一向良莠不齊，所以平日也甚少去搵食。難得最近開了一間水準有驚喜的小菜館。位於花園街一棟商廈樓上，位置毫不起眼，地方不大，只七八張枱，環境乾凈。店子雖小，但菜式選擇多，小食、湯羹、海鮮、小菜及粉麵，合共七八十款，價錢合理。

菜式由入行35年的大廚劉伯民主理，曾在逸東軒掌廚，經驗豐富，難怪食物有水準。鮑汁花生炆雞腳，賣相吸引，新鮮雞腳用鮑汁和花生一齊炆，口感軟滑入味，滿口都是膠質。醉鮑魚，新鮮鮑魚以秘製醉汁醃味，軟韌彈牙夠酒味。杏汁豬肺湯，湯色對辦，味道有肉香，但質感稠了些少。九層塔脆鱔球，新鮮白鱔已去骨，入口啖啖肉，肉質爽彈，味道偏甜。缽仔焗魚腸，即叫即焗熱辣辣，真材實料，啖啖都是魚腸。

雞油花雕蒸花蟹最精彩，一上枱便聞到香味，以雞油和花雕蒸至九成熟，蟹肉鮮甜，重點是蒸蛋，下了蟹汁蒸，啖啖都是精華。沙薑魚頭，新鮮大魚頭用新鮮沙薑、陳皮和芫荽醃味，煎得香口，送酒不錯。陳皮炒河粉有驚喜，做法有新鮮感，用切絲的上等陳皮和陳皮水去炒，河粉爽滑帶芳香。

整體用料新鮮，火候恰當，雖然部份菜式的調味偏甜，但服務不錯，而且人均消費二三百元，稱得上平靚正。

採訪、攝影：《飲食男女》

如一

地址：旺角花園街75-77號花園商業大廈1樓

電話：3586 9520

營業時間：星期二至日6pm-10pm，星期一休息

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