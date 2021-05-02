很多時候，我們都被很多無形框架限制了想像及發展。「我一直都不希望被輪椅的4個轆限死自己，亦深信life without limits，所以自小都會不斷挑戰自己。」安坐輪椅在自家食店靈活走動的Nikita如是說。

遊歷多個國家 世界比你我廣闊

位於新蒲崗景福街的小店1日3餐，便是Nikita給自己的最新挑戰。她出世不久就被醫生發現患上俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，因基因病變導致其身形較細小，骨骼亦非常脆弱易變形，猶如玻璃般容易碎裂，即使輕微碰撞，都可能引致嚴重骨折。但殘疾並沒有限制Nikita的生活，輪椅亦沒有阻礙她的人生步伐，她的世界可能比起你與我還要更廣闊。

「後生時熱愛背包旅行，我曾去過20多個國家遊歷，不會認為自己多了4個轆就不能去旅行，所以一到暑假就會買張機票拖喼去旅行，住宿的也多是青年旅舍dormitory，一間房有10個8個不同國籍住客，結識朋友。」Nikita更突破肢體的限制，學習游水及考了兩個國際潛水牌，在水中享受自由自在的樂趣。「我一滿18歲就考人生第一個牌照：車牌，之後也差不多考齊保險從業員牌照，希望自己能不斷做得更好。我並不希望因為4個轆而令自己人生與別人有不同，就算有不同，都是因為比別人更精彩而非局限。Always do my best，就算我不知道自己可以做到行到有多遠。」

單親家庭長大 開舖替媽媽圓夢

Nikita與弟弟於單親家庭長大，由媽媽一手湊大，開舖都是為了替媽媽圓夢。「因為媽媽很喜歡烹飪，亦想別人能欣賞到其廚藝，故一直有心願能開食店。她已經60多歲，我不希望她年紀再大時，好想做卻不夠體力完成自己夢想，我既然有能力就想堅持做下去，希望舖頭上了軌道後，她也有一個地方可以作生活寄託。」那麼Nikita自己又有何夢想？

「曾幻想做行catwalk的模特兒，一到時裝季就會周圍飛；又想做空姐，因為很喜歡去旅行。小時候很天真，以為長大了就會康復，可以行得走得，做到我想做的事，慢慢知道現實並非如此。我曾做過首飾生意，又當過保險從業員，因為喜歡做面對人的工作，看到客人收到我在工作及服務中所付出的心意就很滿足。」

食店跟旺角一間人龍店撞名，其實Nikita這店更要早一年開張。「英文店名All Day Need，好多人都問即是賣甚麼？我就會答是你全日都需要的東西，而中文名字1日3餐亦呼應全日都需要的概念，煮甚麼也可以，所以我的出品很國際化，中西泰式都有。我沒有跟師傅學，只因很喜歡旅行、吃過不同國家的特色菜式，也很喜歡睇煮食節目如Gordon Ramsay及Jamie Oliver等，並跟以前任職廚師的外籍男朋友玩煮飯仔來偷師。」

親自購買食材 打理舖頭大小事

Nikita指煮菜唯一秘技就是用心：「用心很重要，尤其是煮西式醬汁，暫時我店有兩種汁：忌廉蘑菇汁及鮮茄香草汁。我從不會用現成罐頭如茄膏、茄汁、罐頭湯來煮汁，只用新鮮原材料如蘑菇及番茄等熬製。漢堡扒是西式煮法，加入大量黑椒，免治肉都會先揀過才買，因為我不喜歡太肥的肉，肉餅吃起來有嚼頭及juicy，不會有霉霉爛爛的口感。」

她平日多以巴士代步，打理舖頭大小事都是親力親為，煮食收錢一手包辦，還會每日親自購買新鮮食材。「很多人都說坐輪椅很不方便，其實坐輪椅都有很多好處，例如排隊時，其他人會覺得企得太久很累、很辛苦，我就有私人自備的椅子可坐。最正就是行年宵花市，很多人怕人多又擠迫，我則不怕，因我部車如坦克般，其他人都要讓我先行啦。」

Nikita的風趣幽默性格，並非天生就有。「我小時候只會頭耷耷，金都唔識執，很感恩生命中出現了3個很重要的男人。第一位就是班主任，他猶如我半個爸爸，比親生父親更加愛錫我，我今日樂天有自信的性格及處事態度，都是由他塑造出來。他鼓勵我放膽做很多事情，例如參加游水班，從而遇上生命中其餘兩個很重要的男人：教曉我游水及何謂堅持的義工導師，以及力勸我做腰骨手術的醫生。」

賣潮式薯仔糕 用心煮好每道菜

開店年多以來，Nikita飽嘗各式大小風浪及喜怒哀樂，也曾連續多日工作逾40小時，從不抱怨過半句，只是對被前頂手人騙走政府的8萬元抗疫基金津助感到最激心。「我這店於2019年12月開張，正正遇上疫情肆虐，生意大受影響，那筆抗疫基金本來是及時雨，無奈至今仍未能追回，所以每月仍是收支不平衡。幸好很多客人很愛錫我們，更變成朋友，甚至會當義工，見我很忙時會幫我手，開夜工作都是他們陪我傾偈。」其中一位熟客就是YouTuber Zero。

「我通常很夜才來幫襯，因附近大部份食肆都早已關門，亦多會預先致電落order再自取。我通常買忌廉蘑菇汁雜扒飯（$40配飲品），因覺得Nikita煮的醬汁很有貴價西餐廳出品的風味。她為人很nice又勤力，晚上只得她一個人看舖，大家都明白會有甚麼問題存在，但她樣樣事都做到親力親為之餘，就算是幾十元的雜扒飯，其他店舖可能只會求其煮或預先煮好，但她是會先問你口味及作出更美味的建議，再即叫即煮每份餐，成件事是與你平時在別店買飯有少少不同。」

坊間少見的潮式瑤柱薯仔糕（$20/3件、$138/底），也是Nikita的獨賣招牌菜。「我家是潮州人，但不是所有潮州人都識煮薯仔糕，香港也不常見到，它算是過年食品，我卻覺得閒時都很適合食，如切開一片片煎炸當小吃便很美味。主要材料有薯仔、臘味、海味、瑤柱等，以及神秘配方。」Nikita媽媽炮製的涼拌泰式鳳爪（$38）及溏心蛋（$12/3隻），也很有住家風味。「溏心蛋用媽媽的秘製醬汁煮成，那個醬汁膽已有幾年歷史。」

正能量零怨言 渴望找到另一半

店內熱賣的4款養生飲品，全是Nikita每晚自家親手熬製。「洛神花山楂茶（$12）是我自己調配，因我熟知女性口味，夏天喜歡喝一些酸咪咪的飲品，舒服又開胃，亦能保健；檸檬薏米水（$12）的配方我也有微調過，不會太酸或太甜，較溫和，能突出食材的原味道。」新蒲崗區獨賣的台灣埔里好水，也是其人氣產品。「很多客人指喝完就『返唔到轉頭』，因覺得其他品牌樽裝水有水喉水味道，而這台灣水卻很清甜又回甘，就像喝天然山泉水。」至於椰汁（$10）也是此店獨賣。「這椰汁是香港品牌及香港製造，包裝似外國貨般美觀，內有果肉，搖勻後喝的口感好creamy、QQ有嚼口，卻不會太濃稠。」

Nikita續指：「甜品方面，我識少少但扮唔到代表，感恩身邊一直有很多天使貴人，之前有一個幫手猶如我個人助理，之後更成好朋友，店內的甜品全由他供貨，如焦糖燉蛋、木糠布甸、奶凍、朱古力慕絲等都很受歡迎。」

正能量爆燈的Nikita自言沒有甚麼心願未了：「因自覺已得到太多，很多事不是必然，感恩我已比別人擁有更多。我現在的願望可能是搵個『筍盤』，找到一個可以依賴的人，很多人覺得我好tough，但我始終是一個女仔，都需要別人愛錫。事業方面則是go with the flow，我不知道未來會遇到甚麼事情，但深信人生就是一場冒險，永遠不知道有甚麼正在等着你，而人生最精彩就是如此。」

採訪：鄺素媚

攝影：潘志聰

1日3餐

地址：九龍新蒲崗景福街97號昌泰大廈地下8B號舖

電話：5335 3503

營業時間：星期一至六8am-2am，星期日及公眾假期11am-2am

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