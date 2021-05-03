1984年外子在中文大學有一年的休假，下半年他到德國海德堡IBM作為期六個月的研究。對我們來說，週末從居所出發，最快捷的要算到法國的亞爾塞斯一帶，到里昂也不過兩三小時的車程，這正是因利乘便遊食四方的好機會。深秋天高氣爽，精神舒暢，我們早訂好了在里昂近郊Mionnay亞倫雪飄（AlainChapel）的三星餐室的位子，夫妻二人，又欣然上路。

烹調之道，高深莫測，不一定要珍貴作料方能彰顯名廚的身份，微如小魚尾尾，也可以大顯功夫。亞倫雪飄的炸小魚是遐邇馳名的，許多食客都慕小魚之名而來。雖是餐前敬菜，但不比他的大菜遜色；小魚在大盤子中疊起一堆，旁伴炸菠菜葉，小魚加了香料拌好，炸得外脆內嫩，輕輕咬下去，馥郁香酥，還淌着汁液，我仔細品賞，捨不得一口吃掉。雖然其他的菜式都美味異常，但炸小魚的滋味，一直活在我今天的記憶裏，而亞倫雪飄早已去世超過二十年了。

後來我們和女兒一家坐郵船遊地中海，先在西班牙巴塞隆那玩了三天，看古蹟，逛市場，魚檔子的鮮魚雖不像香港養在箱子中游水的，但明亮照人，品種繁多，引得我煮興大發，但身為遊客，只好徒呼荷荷。幸而我們還可以日中吃西班牙酒吧小食tapas，晚上到世運舊址改建的海鮮美食區，大啖海鮮，必點的的炸小魚，大大的一盤，吃得我們愜意非凡。回酒店途中行經炸小魚的攤檔，在晚風中飄着誘人的魚香，我們意猶未足，總會買一包邊行邊吃。

南歐北非的國家都有叫做鯷魚（anchovy）的小魚，長約5-7厘米，顏色青灰，魚身中央有一條銀綫，春天魚汛來時，滿海都閃起片片鱗光，拍拍有聲，小魚成群迅速弋游，蔚為奇觀。在葡萄牙和意大利，這些小魚捕後多數醃成鹹魚了，家家戶戶都在魚季把小魚用鹽醃好，盛在瓦缸或玻璃瓶內，整年可用，這就是我們吃意大利菜時嘗到的鹹魚柳。北非的摩洛哥今天是罐裝鹹魚柳的主要產地。

法國人也吃小魚，以炸的居多。2002年我們住在郭偉信的巴黎寓所，天天和他一起買菜燒飯，烤沙甸魚和炸小魚都是我們的首選，用野菌燴新鮮的比目魚也是一絕。回到香港，他在專欄內也不忘做炸小魚。

香港的小魚有兩種：一是白飯魚，用來煎蛋是家傳戶曉的好菜；另一是和歐洲差不多的鯷魚，有季節性，魚汛來時十塊錢可買到一小盤，但這種低價的小魚，上水即死，保鮮度低，可遇不可求。漁民聚集的大埔和鴨脷洲街市，往往在下午漁艇回港時他們會來擺檔販賣。我們找到這些銀光閃耀的新鮮小魚，買回家剪去頭和魚肚，撲了粉炸香，其味無窮，把甚麼海鮮都比下去了。

在東南亞，鯷魚是魚露的主要原材料。在越南最南的小島富國，是越南第二大的魚露產地，鯷魚的產量甚豐，主要是加鹽醃製，經過多次發酵後便可抽取魚露，像我們的豉油一樣，有分頭抽、二抽和更低一級的雜抽。在印尼，鯷魚是三巴（Sambal）的原料之一。在馬來西亞怡保西岸的Pangkor島，是小鯖魚的生產中心，漁民每天出海捕魚兩次，因為小魚不耐活，所以立即在船上用海水煮熟，拿到岸上就地曬成鹹魚乾。土人吃小魚的花式很多，炸香和花生同炒，加辣椒和乾葱，是很普遍的小食。在韓國和日本，這些小魚乾可以用來煮湯，作用與木魚乾一樣。

在香港的鹹魚店和海味店，終年都有小鹹魚供應：曬乾的白飯魚叫白鮹乾，鯷魚乾叫銀魚乾，說貴不貴，說平不平，家常小菜可用薑汁酒、豉油糖，加些油放在飯面蒸熟的小魚乾，很能下飯哩！

（原文刊於2008年667期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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